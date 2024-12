Festas de fim de ano e vida fitness: especialista dá dicas para manter o equilíbrio

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

As festas de fim de ano estão chegando e, com elas, as confraternizações no trabalho, com a família e os amigos vêm marcadas por comidas, bebidas e guloseimas a cada encontro.

Para quem investe em exercícios físicos e alimentação regrada, como, por exemplo, em processo de emagrecimento ou ganho de massa muscular, esse período se torna desafiador, uma vez que exige cuidados para não perder o ritmo dos treinos e, principalmente, manter os resultados já alcançados.

O nutrólogo da Clínica Três Marias, Niltes Júnior, explica que não é preciso se privar de consumir alimentos fora da dieta nesses dias, porém, é indispensável se atentar para não cometer exageros.

“Quem dedica a maior parte do tempo a uma dieta equilibrada e a treinos adequados, não terá seus resultados comprometidos por dois dias de Natal e um de Réveillon. Porém, é preciso manter uma certa rotina de treinos e uma alimentação moderada, a fim de reduzir ao máximo o impacto no corpo”, destaca.

O que fazer para manter a forma?

O especialista ressalta que, nos dias que antecedem as festas, é essencial se dedicar aos exercícios, evitar fugir da dieta e manter uma hidratação regular. E outros cuidados como:

Consumo de frutas

Não exagerar no álcool

Não negligenciar o treino

Já após, o recomendado é retornar aos treinos e a rotina saudável, consumindo alimentos que ajudam na recuperação muscular, como

Proteínas;

carboidratos;

complexos;

frutas cítricas;

vegetais;

gorduras boas.

“Não podemos esquecer que o consumo de bebidas alcoólicas também é mais recorrente nessas ocasiões e essa ingestão em excesso pode atrapalhar o processo de emagrecimento e de ganho de massa muscular, pois o álcool adiciona calorias vazias e interfere na recuperação dos músculos. Para manter os resultados, é fundamental ter moderação”, pontua.

Por fim, o profissional orienta que o ideal é sempre consultar o treinador físico e o nutricionista responsável pelo acompanhamento, para ajustar a rotina de exercícios e a alimentação de maneira adequada durante as festividades.