Quem salva sua pele? Campanha alerta para riscos de tratamentos com profissionais não habilitados

Com a chegada do verão, os cuidados com a pele se tornam ainda mais importantes devido à maior exposição ao sol e também ao aumento da procura por procedimentos estéticos.

Neste cenário, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica (SBCD) desponta com a campanha nacional Afinal, quem salva sua pele?. A ação é voltada para conscientizar a população sobre os riscos de realização de tratamentos dermatológicos com profissionais não habilitados e alerta para a necessidade de cuidados redobrados com a pele nessa época do ano.



"O verão é uma época bastante complicada porque as pessoas acabam se expondo mais ao sol, e muitas acabam aproveitando as férias para melhorar a aparência da pele, seja para tratar manchas, reduzir marcas de expressão ou realizar procedimentos estéticos para se sentirem mais confiantes", diz o presidente da SBCD, Emerson Andrade Lima.

Ele alerta que é essencial que esses cuidados sejam realizados por médicos dermatologistas certificados para garantir a segurança e evitar complicações.

"Antes de decidir por um tratamento, é importante verificar as credenciais do profissional. Deve-se consultar sempre um médico dermatologista associado à SBCD ou à Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), organizações que promovem a ética e a qualificação em todos os procedimentos realizados por seus membros", reforça Emerson.

"A saúde da pele não deve ser deixada nas mãos de profissionais sem formação médica adequada", alerta Emerson Andrade Lima - DIVULGAÇÃO

Cuidados no verão e atenção redobrada



Os tratamentos estéticos mais procurados nesta estação incluem peelings químicos, clareamento de manchas e preenchimentos com materiais injetáveis.

No entanto, quando realizados por profissionais não especializados, esses tratamentos podem trazer riscos adversos, como resultados insatisfatórios, queimaduras, infecções e até mortes.



"A pele é o maior órgão do corpo humano, e precisamos protegê-la não só com filtro solar. É importante ter cuidados para a realização de procedimentos. A saúde da pele não deve ser deixada nas mãos de profissionais sem formação médica adequada", alerta Emerson.

"Apenas os dermatologistas possuem o conhecimento técnico necessário para avaliar as condições da pele e recomendar a melhor abordagem para cada paciente. No caso de qualquer intercorrência de tratamento, eles podem intervir de forma segura."

Protetor solar



O protetor solar facial deve ser utilizado todos os dias durante o ano todo mesmo em dias nublados. Os raios UVA e UVB são responsáveis pelo envelhecimento da pele, o aparecimento de manchas e do câncer de pele.

Por isso, há necessidade de o uso diário do protetor solar, que também protege a pele da ação da luz visível, presente nas telas dos computadores e celulares, o que também é prejudicial para o rosto.



Durante o verão esse cuidado deve ser mantido e intensificado já que o aumento do suor pode facilitar o produto a sair da pele sendo indicado a reaplicar de duas em duas horas para garantir a proteção eficiente.



Roupas com proteção solar, chapéu e guarda-sol

Para proteger a pele do rosto e do corpo nessa época do ano, existem os filtros solares físicos - que são os acessórios que impedem o contato direto dos raios solares com o rosto e o corpo.

Para isso, o uso de bonés, roupas com proteção solar, chapéus e guarda-sol é uma alternativas para não se expor indevidamente.

Hábitos saudáveis

A saúde da pele também depende de alimentação correta e consume de água. Uma alimentação rica em nutrientes, vitaminas e minerais ajuda a manter a pele do rosto e corpo saudáveis.

Na época de calor intenso, é bom se alimentar de forma mais leve e consumir pelo menos 2 litros de água por dia.