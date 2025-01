Vacinação infantil: veja onde atualizar o cartão vacinal das crianças em Olinda

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Caderneta de vacinação pode ser atualizada entre 28 e 30 de janeiro em unidades de saúde do municípo, que estarão com horário estendido

A Prefeitura de Olinda, em uma ação conjunta das Secretarias de Saúde e Educação, lançou uma campanha de atualização da vacinação infantil.

A mobilização ocorre entre os dias 28 e 30 de janeiro em diversas unidades de saúde da cidade, com horários especiais para atender pais e responsáveis que trabalham durante o dia.

A secretária de Saúde de Olinda, Ana Callou, destaca a relevância dessa iniciativa. "Essa é uma importante oportunidade para proteger a criança e colaborar com a saúde coletiva. A vacinação é um compromisso com o bem-estar de todos, e sua participação é fundamental para garantir um ambiente escolar seguro. Não deixe para última hora, atualize as vacinas do seu filho antes do início das aulas", enfatiza Callou.

Unidades e horários disponíveis

As unidades de saúde estarão funcionando em horário estendido, das 17h às 20h, nos dias da campanha. Confira os locais disponíveis para a vacinação:

Policlínica São Benedito



Clínica da Criança



Policlínica Barros Barreto



Policlínica do Ouro Preto



PSF Tabajara



PSF Alto da Bondade



PSF Rio Doce V Etapa

Os pais e responsáveis devem levar a caderneta de vacinação das crianças e, se possível, o cartão do SUS.

