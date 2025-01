Especialista orienta sobre dieta ideal para prevenir e tratar o câncer

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Pernambuco lidera o consumo de ultraprocessados no Nordeste; especialista reforça a importância de uma dieta saudável na prevenção do câncer

A alimentação saudável desempenha um papel importante na prevenção do câncer. Segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA), cerca de 20% dos casos da doença no Brasil estão associados à nutrição inadequada, que é a segunda principal causa evitável.

Dados da Pesquisa Nacional de Saúde (PNS), do IBGE, mostram que os pernambucanos lideram o consumo de refrigerantes e alimentos ultraprocessados no Nordeste, além de apresentarem níveis de atividade física abaixo da média nacional.

O INCA destaca que alimentos de origem vegetal, como frutas, legumes, verduras, cereais integrais e feijões, ajudam a fortalecer as defesas do corpo e contribuem para o bom funcionamento do intestino.

Esses alimentos possuem compostos bioativos que podem bloquear substâncias cancerígenas, reparar danos no DNA e evitar a multiplicação desordenada de células.

Leia Também Vacinas contra o câncer tornam tratamentos mais precisos e eficazes

Grupos alimentares que ajudam na prevenção

Alimentos ricos em betacaroteno: cenoura, abóbora, manga, mamão;

cenoura, abóbora, manga, mamão; Alimentos ricos em flavonoides: morango, uva roxa, romã, mirtilo;

morango, uva roxa, romã, mirtilo; Alimentos ricos em fibras: frutas, legumes, verduras, grãos integrais, feijões, aveia.

De acordo com a nutricionista Tamires Cunha, da Oncoclínicas Recife, é essencial incluir alimentos de origem vegetal no cardápio diário e evitar ultraprocessados, ricos em gorduras, sódio, açúcar e aditivos.

“Para implementar hábitos saudáveis neste ano que está começando, planeje suas refeições incluindo uma variedade de alimentos de origem vegetal no cardápio diário e evite ultraprocessados, que são ricos em gorduras, sódio, açúcar e aditivos alimentares, optando por alimentos in natura ou minimamente processados", instrui.

"Evite o consumo de bebidas alcoólicas, já que o consumo em qualquer quantidade aumenta o risco de câncer. Higienize os vegetais corretamente, utilizando hipoclorito ou água sanitária, conforme orientações da Anvisa, especialmente se estiver em tratamento oncológico”.

A nutricionista alerta sobre os cuidados com alimentos consumidos fora de casa, como vegetais crus e carnes malpassadas, e sobre o uso de suplementos sem orientação.

“Reduza o consumo de fast-foods e carnes processadas, priorizando opções mais saudáveis. Por fim, mantenha-se fisicamente ativo e em um peso saudável, o que é essencial para promover longevidade e qualidade de vida”, completa.

A importância da nutrição durante o tratamento

Além da prevenção, a alimentação equilibrada também é crucial para pacientes em tratamento contra o câncer. Uma nutrição adequada ajuda a preservar o estado nutricional, fortalecer o sistema imunológico e reduzir efeitos colaterais.

“A quimioterapia pode afetar a composição corporal e alterar os hábitos alimentares devido a sintomas como náuseas, vômitos, alterações intestinais e perda de apetite. Por isso, o acompanhamento nutricional é fundamental”, afirma Tamires Cunha.