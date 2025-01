Sedentarismo, má alimentação e uso excessivo de telas: como proteger a saúde das crianças nas férias escolares

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Com mais telas e menos atividades, férias podem ser risco à saúde infantil; veja como manter as crianças ativas e saudáveis

O período de férias escolares pode trazer consequências preocupantes para o estilo de vida das crianças e adolescentes.

A combinação entre o aumento do uso de dispositivos eletrônicos, mudanças nos hábitos alimentares e a falta de atividade física tem contribuído para o crescimento do sedentarismo e da obesidade.

Atualmente, 6,4 milhões de crianças no Brasil estão acima do peso, das quais 3,1 milhões já apresentam obesidade.

O cenário é mais alarmante na faixa etária de 5 a 9 anos, onde 13,2% têm obesidade, e as projeções indicam que esse índice pode chegar a 28,6% até 2044, segundo dados do Ministério da Saúde e da Fiocruz.

O impacto da má alimentação e do uso excessivo de telas

O sedentarismo associado a maus hábitos alimentares é uma das principais preocupações. O nutricionista Carlos Henrique Ribeiro Lima, professor da Estácio, explica que o tempo prolongado em frente a telas influencia diretamente no aumento do consumo de alimentos ultraprocessados e na redução do gasto calórico.

“O uso excessivo de dispositivos eletrônicos está fortemente associado ao comportamento sedentário e à má alimentação. Crianças acabam consumindo mais refrigerantes, fast food e doces, enquanto diminuem a ingestão de frutas, legumes e verduras, essenciais para o crescimento saudável”, destaca.

Além disso, a exposição frequente a propagandas de alimentos ultraprocessados tem um impacto direto nos hábitos alimentares infantis. Segundo o especialista, essas escolhas podem levar ao desenvolvimento de doenças crônicas, como diabetes e obesidade infantil, com reflexos negativos no crescimento e na imunidade.

A importância do movimento nas férias

A prática de atividade física desempenha um papel fundamental no combate ao sedentarismo e na promoção da saúde. Na escola, as crianças geralmente têm acesso a atividades que estimulam o desenvolvimento motor e a coordenação, mas nas férias é essencial manter essa rotina.

O educador físico Diogo Barbosa, coordenador do curso da Estácio Recife, enfatiza que exercícios físicos devem ser adaptados à faixa etária e incluir elementos lúdicos.

“Jogos ao ar livre, esportes em equipe e atividades como correr e pular são ótimas opções para manter as crianças ativas. Além dos benefícios físicos, a prática regular de exercícios melhora o humor, reduz o estresse e favorece a socialização”, explica Barbosa.

Estratégias para incentivar hábitos saudáveis

Para evitar os riscos do sedentarismo, os especialistas sugerem que os pais sejam exemplos para os filhos, criando um ambiente que valorize a prática de exercícios e a alimentação saudável.

“Educar sobre os benefícios de um estilo de vida ativo e utilizar reforços positivos são estratégias eficazes para motivar as crianças”, orienta Barbosa.

Durante as férias, há também a oportunidade de ajustar os hábitos alimentares da família. Uma alimentação equilibrada, rica em frutas, verduras e alimentos naturais, aliada a momentos de lazer ao ar livre, pode ajudar as crianças a crescerem mais saudáveis e felizes.

Saúde a longo prazo

O combate ao sedentarismo e à má alimentação vai além de prevenir a obesidade. Esses hábitos também estão ligados a impactos no desenvolvimento físico e mental, como dificuldade de concentração, aumento da ansiedade e risco de depressão.

Com o apoio de profissionais de saúde e educação, pais e cuidadores podem promover mudanças que não apenas protejam a saúde das crianças, mas também ajudem a construir uma base sólida para um futuro mais ativo e saudável.