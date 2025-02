Recife confirma primeiro caso de meningite bacteriana de 2025 em Pernambuco; entenda a doença

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O boletim epidemiológico de doença meningocócica (uma das formas mais graves da meningite bacteriana) da Secretaria de Saúde de Pernambuco (SES-PE) confirma o primeiro caso da doença do ano no Estado. Trata-se de uma mulher de 19 anos, moradora do bairro do Poço da Panela, na Zona Norte da capital.

Em nota, a Secretaria de Saúde do Recife (Sesau) informou que a notificação do caso ocorreu no dia 6 de janeiro deste ano de 2025. "Ela apresentou os primeiros sintomas no dia 3 de janeiro de 2025. Foi internada em um hospital privado do Recife e recebeu alta em 22 de janeiro", diz.

Segundo a Sesau, ela deixou o hospital "sem sequelas, retomando suas atividades habituais".

A quimioprofilaxia (estratégia de prevenção de doenças infecciosas que utiliza medicamentos para reduzir o risco de infecção) foi realizada em todas as pessoas próximas da paciente.

Questionada pela reportagem do JC sobre o sorogrupo que acometeu a mulher, a Sesau respondeu que não tem essa informação, pois o exame "foi feito em laboratório privado". A secretaria ainda acrescentou que a sorotipagem não é obrigatória, e a conclusão do caso de meningite meningocócica pode ser feito pelo critério clínico-epidemiológico (sem a necessidade de testes laboratoriais).

Sobre o histórico vacinal relatado pela Sesau, a paciente tem registro de duas doses da vacina ACWY - vacina meningocócica conjugada quadrivalente, que previne meningites e infecções generalizadas (doenças meningocócicas) causadas pela bactéria meningococo dos tipos A, C, W e Y.

Não há, contudo, registro da vacina meningocócicas B, que previne infecções causadas pela bactéria meningococo do tipo B.

O que é a meningite meningocócica?

A meningite é uma inflamação nas meninges, membranas que envolvem o cérebro e a medula espinhal. Pode ser causada por vírus e bactérias ou, de forma menos comum, por fungos, parasitas, medicamentos e tumores.

A meningite meningocócica é uma infecção pela bactéria Neisseria meningitidis e pode atingir pessoas de qualquer faixa etária.

Como é transmitida?

A transmissão da doença meningocócica é feita por gotículas ou secreções do nariz e gargantas de pessoas infectadas pela bactéria - ou seja, são necessários contato e convívio no mesmo ambiente. Algumas pessoas podem apresentar e transmitir a bactéria sem estar doentes.

Quais são os sintomas da meningite meningocócica?

Um dos grandes perigos no diagnóstico da meningite meningocócica é que seus sintomas e sinais iniciais podem ser confundidos com uma gripe muito forte ou dengue e, no momento do diagnóstico, a doença já está avançada.

A pessoa infectada apresenta os seguintes sintomas e sinais: febre; rigidez na nuca; dor de cabeça; mal-estar; náusea e vômito; confusão mental; sensibilidade à luz; dores intensas ou dores nos músculos, articulações, peito ou barriga; manchas vermelhas na pele, parecidas com picadas; respiração rápida; calafrios.

Geralmente, a doença atinge o estágio grave, muitas vezes letal, entre 24 e 48 horas.

É importante ir ao hospital assim que notar qualquer sintoma ou sinal, pois a doença tem evolução rápida.

Quanto mais cedo o tratamento no hospital for realizado, maior é a chance de cura. Quando ocorrem sequelas, os pacientes podem ter perda de audição, amputação de membros, alterações neurológicas e cicatrizes na pele.

Como é feito o diagnóstico da doença meningocócica?

A suspeita inicial da meningite meningocócica é levantada pelo histórico e estado clínico da pessoa.

A partir disso, o médico vai pedir a coleta de amostras de sangue e do liquor, um líquido presente na medula espinhal, para confirmar se há a doença e qual o tipo. A identificação é importante para o médico saber como deve tratar a infecção.