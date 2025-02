Estoque quase zerado: leite materno no Hospital Agamenon Magalhães pode acabar em dias; unidade pede doações

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O Hospital Agamenon Magalhães (HAM), localizado no bairro de Casa Amarela, Zona Norte do Recife, está com o estoque de leite materno em nível crítico. Diante desta situação, a unidade de saúde faz um apelo às mães que estão amamentando para que doem a produção excedente de leite e ajudem a salvar a vida de bebês prematuros internados na unidade de saúde.

O leite materno é essencial para garantir o desenvolvimento saudável desses recém-nascidos, a fim de proporcionar os nutrientes necessários para fortalecer a imunidade e reduzir o risco de infecções.

A falta desse alimento pode comprometer a recuperação e o crescimento dos bebês que dependem exclusivamente da doação.

O estoque atual do HAM é de 12 litros do leite materno. Se não houver um acréscimo, esse quantitativo tem uma duração prevista de duas semanas.

O estoque ideal para uma distribuição normal, sem riscos de desabastecimento, é acima dos 45 litros.

Mães saudáveis que estejam amamentando e tenham excedente de leite podem fazer a doação de forma simples e segura.

O HAM conta com uma equipe especializada para orientar e facilitar o processo, incluindo a coleta domiciliar para uma maior comodidade das doadoras.

Para doar, basta entrar em contato com o Banco de Leite Humano do Hospital Agamenon Magalhães pelo telefone: 81 3184-1690. Também é possível comparecer à unidade para receber todas as orientações. Vale ressaltar que o HAM disponibiliza coleta domiciliar em toda Grande Recife.