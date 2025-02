Queimadura nos olhos: Recife já tem casos por pomadas capilares antes do Carnaval e alerta foliões

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Após dois Carnavais consecutivos (anos de 2023 e 2024) com casos de queimaduras nos olhos decorrentes do uso de pomadas fixadoras/modeladoras para penteados, a Secretaria de Saúde do Recife (Sesau) faz um alerta para reforçar a importância dos cuidados para prevenção de lesões oculares que podem causar até cegueira temporária.

Desde 2023, oftalmologistas têm identificado casos de intoxicação exógena (ou seja, causadas por substâncias químicas) relacionados ao uso de pomadas capilares.

Em 2023 e 2024, o Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan) da Sesau registrou 417 casos de intoxicação exógena associados ao uso dessas pomadas, com um incremento de 33,2%, quando se compara a diferença de um ano para outro. Desse total, 66,5% das notificações estiveram relacionados aos festejos de Momo.

Neste ano de 2025, desde janeiro, quando tiveram início as prévias, foram notificados 14 casos de pacientes residentes no município.

Dessa maneira, nestes dias que antecedem a folia de Momo, a Sesau realiza ações educativas em salões de beleza durante inspeções de rotina da Vigilância Sanitária (Visa). O foco são os produtos cosméticos para trançar ou modelar cabelos e que são tradicionalmente utilizados para manutenção de penteados, especialmente em épocas festivas como o Carnaval.

Pomadas para modelar, trançar ou fixar ou cabelos, quando utilizadas sem o devido cuidado, podem trazer uma série de riscos à visão - Hana Pedrosa/Divulgação

Atendimento na Fundação Altivo Ventura (FAV)

Além disso, este ano, em casos de reações adversas como lesões oculares, os recifenses poderão contar com a urgência oftalmológica da Fundação Altivo Ventura (FAV), unidade de saúde da rede complementar do Recife, que funcionará 24 horas durante o Carnaval.

"As ações educativas nos salões de beleza, inclusive com distribuição de material educativo, continuarão até o início do Carnaval. Mas com o histórico de identificação de casos nesta época do ano, é fundamental reforçar com a população as recomendações tanto para prevenção quanto para notificação e denúncia dessas situações", afirma o gerente da Visa Recife, Pedro Albuquerque.

Em primeiro lugar, é fundamental verificar se a pomada é autorizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). A consulta pode ser feita neste link: consultas.anvisa.gov.br/#/cosmeticos/registrados.

"Antes do uso, deve-se ler atentamente o rótulo, respeitar o prazo de validade e fazer um teste de alergia em uma pequena área da pele, para só então partir para a aplicação completa. Importante lembrar de passar apenas a quantidade indicada, sem exageros", orienta Pedro Albuquerque.

Ele salienta que não se deve colocar o produto se estiver com irritação na pele, olhos ou outra parte do corpo.

A pomada também não deve ser usada se a pessoa for tomar banho de piscina, mar ou chuveirões. O contato com água (banho domiciliar, piscina ou até a chuva) após uso de pomadas capilares pode ocasionar o contato com os olhos (escorrer para os olhos) e, consequentemente, podem aparecer conjuntivite química e ceratite (lesão na córnea), o que causa muita dor.

Na hora de retirar, a orientação é lavar os cabelos com cuidado, com inclinação da cabeça para trás, para evitar o contato com os olhos. Caso haja algum acidente, deve-se lavar imediatamente com água corrente durante 15 minutos.

Caso surjam sintomas nos olhos como coceira nos olhos, vermelhidão, irritação, ardência, inchaço, sensibilidade à luz, lacrimejamento, visão turva ou cegueira temporária, recomenda-se procurar assistência médica o mais rápido possível.

Na rede complementar de saúde do Recife, funciona a urgência oftalmológica da Fundação Altino Ventura (FAV), localizada na Rua da Soledade, 170, Boa Vista, no Centro da cidade.

Ao ir à unidade, principalmente nos casos mais graves, recomenda-se levar o produto utilizado. Se não for possível, a orientação é informar o máximo de detalhes ao profissional de saúde no momento do atendimento.

Em caso de surgimento de sintomas ou a identificação da comercialização de algum produto não autorizado pela Anvisa, qualquer pessoa pode fazer a denúncia por meio da Ouvidoria Municipal de Saúde (0800 2811520) e pelo ConectaZap da Prefeitura do Recife (81 99117-1407).

É importante guardar o produto ou informações, como nome da marca e lote, para possível investigação dos órgãos competentes.

Além disso, todo profissional de saúde deve notificar, obrigatoriamente e em até 24h, os casos atendidos com reações adversas devido ao uso de pomadas modeladores capilares, pela Plataforma Cievs Recife, disponível também no Conecta Recife, ou através do Sistema de Informação de Agravos de Notificação.