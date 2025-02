Governo inaugura primeiro Centro de Hemodinâmica 100% SUS do Sertão

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O serviço deve ofertar um atendimento voltado para a saúde cardiovascular e fica no Hospital Eduardo Campos, no município de Serra Talhada

O primeiro Centro de Hemodinâmica 100% SUS do Sertão foi inaugurado, nesta segunda-feira (24), no Hospital Eduardo Campos (HEC), no município de Serra Talhada, no Sertão do Pajeú.

O centro foi inaugurado com a presença governadora Raquel Lyra e busca melhorar a assistência cardiológica em toda a região.

“Viemos inaugurar um equipamento importante para saúde da população do Sertão, o serviço de hemodinâmica. (...) Sabemos da importância de oferecer o acesso à saúde de qualidade em cada canto do nosso Estado e esse é o nosso propósito”, destacou a governadora Raquel Lyra.

O novo espaço possibilita a realização de procedimentos como cateterismos, angioplastias e outros tratamentos essenciais para pacientes com doenças cardiovasculares. “Já tínhamos iniciado a contratualização de um serviço da hemodinâmica privado, mas agora passamos a fazê-lo 100% SUS, aumentando a nossa capacidade e trazendo, inclusive, mais economicidade para os recursos do governo”, explicou a secretária executiva de Saúde, Domany Cavalcanti.

Para a aquisição do aparelho de hemodinâmica foi necessário um investimento de mais de R$ 2,4 milhões, e um dos objetivos é descentralizar os serviços de saúde pública.

A expectativa é que o Centro de Hemodinâmica, além de atender a demanda de Serra Talhada, também se torne um polo de referência para os demais municípios da região. Com a capacitação contínua dos profissionais, o novo serviço promete ser um exemplo de excelência em saúde.