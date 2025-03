Dia Mundial do Rim: Secretaria de Saúde de Pernambuco promove palestra sobre prevenção e diagnóstico precoce

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco (SES-PE) promove, na próxima quinta-feira (13), a palestra "Dia Mundial do Rim – Seus Rins estão ok?", em alusão à campanha global voltada para a conscientização sobre as doenças renais.

O evento acontece às 10h, no Auditório da SES, e contará com a participação de especialistas na área, como o coordenador da política de nefrologia da SES-PE, Rodrigo Bezerra, o coordenador da Central de Transplantes da SES-PE, André Bezerra, e o presidente da Sociedade Brasileira de Nefrologia – Regional PE, Saulo Alencar.

O objetivo do encontro é alertar a população sobre a importância do diagnóstico precoce e do acesso ao tratamento da doença renal crônica, condição silenciosa que pode ser controlada quando identificada a tempo. Além disso, serão discutidos hábitos saudáveis para prevenir o problema e a necessidade de acompanhamento médico regular.

Prevenção e diagnóstico precoce são essenciais



Segundo Rodrigo Bezerra, a data reforça a necessidade de cuidados preventivos, principalmente porque muitas pessoas desenvolvem doenças renais sem apresentar sintomas aparentes. O diagnóstico da doença pode ser feito de forma simples, por meio de exames de sangue, urina e ultrassom dos rins.

Entre os principais fatores de risco estão a hipertensão arterial (pressão alta), diabetes, doenças genéticas como a doença renal policística, inflamações nos rins como a glomerulonefrite, além do uso excessivo de medicamentos, especialmente anti-inflamatórios sem prescrição médica.

Embora silenciosas, as doenças renais podem dar alguns sinais de alerta, como inchaço nos pés e tornozelos, cansaço e fraqueza, pressão alta descontrolada, mudanças na urina, além de náuseas, falta de apetite e coceira na pele.

Como manter os rins saudáveis



Para evitar complicações, especialistas recomendam manter hábitos saudáveis, como beber bastante água ao longo do dia, evitar o tabagismo, manter uma alimentação equilibrada, controlar a pressão arterial e o diabetes e evitar o uso abusivo de anti-inflamatórios sem orientação médica.

Além disso, quem tem histórico familiar de doenças renais deve realizar exames periódicos para monitoramento da saúde dos rins.



