Além dos mitos: o que precisamos saber sobre a síndrome de Down

A data de 21 de março é dedicada ao Dia Mundial da Síndrome de Down e tem como objetivo conscientizar a implementação de políticas públicas, promover a realização e divulgação de eventos que valorizem a sua inclusão na sociedade.

A síndrome de Down, uma condição genética causada pela presença de um cromossomo 21 extra, ocorre em aproximadamente 1 em cada 700 nascimentos.

A condição é repleta de mitos e tabus que precisam ser desconstruídos para melhor acolhimento dos pacientes e suas famílias.

Para desmistificar esse tema, a pediatra Maria Aparecida Figueiredo Aranha, do Sabará Hospital Infantil, em São Paulo, esclarece as principais dúvidas. Ela também faz parte do Núcleo de Apoio à Criança com Síndrome de Down do hospital. Confira:

Crianças com síndrome de Down podem estudar junto com outras crianças em escola regular.

Verdade! Podem e devem! De acordo com o último Censo Escolar da Educação Básica, de 2023, o número geral de crianças com deficiência incluídas em turmas regulares atingiu 91% na educação básica, em comparação com 79% em 2014. Dos alunos matriculados na educação especial do ensino básico, 53,7% têm deficiência intelectual, incluindo os que possuem síndrome de Down.

Isso aponta o aumento no reconhecimento do direito à educação para alunos com deficiência e reafirma a importância de inclusão dessas crianças na sociedade e no ambiente escolar.

Crianças com síndrome de Down não podem ler nem escrever.

Mito! A maioria das crianças com Down consegue ler e escrever. Elas precisam de adaptações curriculares e atendimento individualizado para aprendizagem.

Crianças com síndrome de Down tendem a adoecer mais.

Verdade! Devido à baixa resistência imunológica, principalmente nos primeiros anos de vida, as crianças com Down estão mais suscetíveis a infecções, principalmente no sistema respiratório e digestivo. Mas, com acompanhamento de uma equipe multidisciplinar, essa tendência tende a diminuir com o tempo.

Os bebês com essa condição não podem realizar atividades de outras crianças na mesma idade.

Mito! Crianças com síndrome de Down geralmente podem fazer a maioria das atividades que qualquer outra criança faz: andar, falar, brincar, se vestir, usar o banheiro. A única diferença é que talvez leve um pouco mais de tempo para desenvolver essas habilidades de maneira autônoma.

Todas as crianças que nascem de mães acima dos 40 anos terão síndrome de Down.

Depende! É verdade que mulheres que têm filhos após os 35 têm de mais chance de ter um bebê nessa condição. No entanto, segundo dados do Centro de Controle de Doenças e Prevenção dos EUA (CDC), mostram que 80% dos bebês com Down nasceram de mulheres com menos de 35 anos, porque há, naturalmente, mais nascimentos entre as mais jovens.

Pessoas com Down morrem jovens.

Mito! A expectativa de vida depende do acesso ao sistema de saúde e ao acompanhamento clínico multidisciplinar que o bebê recebe desde o nascimento. De acordo com o estudo The four ages of Down Syndrome, nas duas últimas gerações, a expectativa de vida subiu de 12 para 60 anos.

Quem tem síndrome de Down pode praticar esporte.

Verdade! A prática de atividade física auxilia muito no bem-estar físico e emocional. Não existe uma mais indicada; o mais importante é ter sempre um acompanhamento do especialista.

Todas as pessoas com Down têm sobrepeso.

Mito! Nem todas. No entanto, estudos sugerem que a tireoide e o baixo metabolismo contribuem para a obesidade em pessoas com a síndrome. Por esse motivo, o acompanhamento com endocrinologista e nutricionista é muito importante.

Todas as crianças com síndrome de Down são cardiopatas.

Mito! Cerca de 50% das crianças apresentam algum tipo de cardiopatia congênita. Desse total, metade têm indicação cirúrgica até os 3 anos de idade.