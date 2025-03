Dia Mundial da Saúde Bucal: problemas na boca podem levar a doenças graves

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Problemas bucais podem levar a doenças graves; especialistas alertam para a importância da prevenção e cuidados com a saúde oral

Celebrado em 20 de março, o Dia Mundial da Saúde Bucal reforça a importância da higiene oral e sua conexão com a saúde geral.

A falta de cuidados adequados pode resultar não apenas em cáries e perda de dentes, mas também em complicações como infecções, agravamento de doenças autoimunes, diabetes e até problemas cardiovasculares, pulmonares e gastrointestinais.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), mais de 3,5 bilhões de pessoas em todo o mundo sofrem com doenças bucais, sendo a cárie a mais comum, seguida por doenças periodontais e câncer de boca.

Doenças sistêmicas

A implantodontista e cirurgiã bucomaxilofacial Taciana Abreu, sócia da CIEB Implantar e coordenadora da residência de cirurgia bucomaxilofacial do Hospital Getúlio Vargas (HGV), no Recife, alerta para a relação entre a saúde bucal e doenças sistêmicas.

“As doenças periodontais, que correspondem à inflamação dos tecidos de sustentação dos dentes, podem facilitar o surgimento de problemas cardiovasculares, doenças pulmonares e gastrointestinais. Isso acontece porque as bactérias podem se espalhar pela corrente sanguínea e comprometer outros órgãos, favorecendo o surgimento de outras condições”, explica.

Um estudo publicado em 2024 pela Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo (Socesp) mostrou que pessoas com doenças periodontais têm maior risco de agravamento de doenças cardiovasculares e menor sobrevida.

Outra pesquisa, realizada pela Universidade Médica e Odontológica de Tóquio, indicou que bactérias orais podem piorar condições como a artrite reumatoide.

Doenças periodontais e perda dentária

As doenças periodontais são uma das principais causas de perda de dentes, o que pode levar a problemas funcionais e estéticos.

“A perda de dentes traz dificuldades na mastigação, dificultando a trituração dos alimentos, o que sobrecarrega o aparelho digestivo. Além disso, pode afetar a fala e até mesmo provocar dores de cabeça e zumbido no ouvido”, destaca a endodontista Joseane Vaz, especialista em reabilitação oral e sócia da CIEB Implantar.

A reabilitação com implantes e próteses dentárias é essencial nesses casos. “Há diferentes tipos de próteses sobre implantes, como o protocolo fixo ou a overdenture, que são indicados conforme a necessidade de cada paciente. O mais importante é procurar um especialista para avaliar a melhor solução”, explica Joseane.

Câncer de boca: um inimigo silencioso

O câncer de boca costuma ser assintomático nos estágios iniciais, o que dificulta o diagnóstico precoce.

“Quando o câncer é diagnosticado em estágio avançado, principalmente quando há a presença de linfonodos no pescoço, as chances de cura são menores e pode ocasionar metástases”, alerta Taciana Abreu.

A especialista reforça a importância de consultas regulares com um cirurgião-dentista. “Ao realizar uma inspeção mais atenciosa da boca, o profissional pode identificar as lesões cancerígenas de forma precoce, o que é essencial para o sucesso do tratamento”, conclui.