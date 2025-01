Ronco: sinal de alerta para a saúde bucal e geral

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Descubra como o ronco pode estar relacionado a distúrbios do sono, como a apneia, e causar problemas nos dentes. Saiba como o tratar corretamente

Você ronca e não sabe por quê? Esse hábito aparentemente inofensivo pode ser um sinal de alerta para problemas mais sérios de saúde.

O ronco está frequentemente ligado a distúrbios do sono, como a apneia, que podem ter um impacto significativo na qualidade de vida e na saúde bucal.

Ronco e distúrbios do sono: qual a conexão?

O ronco ocorre quando o fluxo de ar pelas vias aéreas superiores é obstruído, fazendo com que os tecidos moles vibrem.

Uma das causas mais comuns do ronco é a apneia obstrutiva do sono, caracterizada por interrupções repetidas da respiração durante o sono. Essa condição pode levar a uma série de problemas de saúde, incluindo:

Cansaço excessivo: a falta de sono profundo e reparador deixa a pessoa com sensação de cansaço mesmo após uma noite de sono;

a falta de sono profundo e reparador deixa a pessoa com sensação de cansaço mesmo após uma noite de sono; Bruxismo: o ranger ou apertar dos dentes durante o sono é uma resposta comum do organismo à falta de oxigênio e à má qualidade do sono;

o ranger ou apertar dos dentes durante o sono é uma resposta comum do organismo à falta de oxigênio e à má qualidade do sono; Doenças cardiovasculares: a apneia do sono está associada a um maior risco de hipertensão, arritmias cardíacas e infarto.

O impacto do ronco na saúde bucal

O bruxismo, frequentemente associado ao ronco e à apneia do sono, pode causar diversos problemas bucais, como:

Desgaste do esmalte dental: o atrito constante entre os dentes desgasta o esmalte, expondo a dentina e aumentando a sensibilidade dental;

o atrito constante entre os dentes desgasta o esmalte, expondo a dentina e aumentando a sensibilidade dental; Retração gengival: o apertamento dos dentes pode causar a retração da gengiva, expondo a raiz do dente e aumentando o risco de cáries e sensibilidade;

o apertamento dos dentes pode causar a retração da gengiva, expondo a raiz do dente e aumentando o risco de cáries e sensibilidade; Dores musculares na face e mandíbula: a tensão muscular causada pelo bruxismo pode levar a dores de cabeça e dores na articulação temporomandibular.

De acordo com o endodontista José Todescan Júnior, especialista em Prótese Dental e membro da International Federation of Esthetic Dentistry (IFED), o ronco em si não causa problemas dentários, mas é um sinal de que a qualidade do sono pode estar comprometida.

“Quando o paciente dorme mal, ele tende a apertar os dentes durante o dia seguinte. Esse hábito repetitivo é o que provoca desgaste nos dentes e até retrações gengivais. Por isso, o foco deve ser no tratamento da qualidade do sono, e não no ronco isoladamente", explica.

Como distúrbios do sono afetam a saúde bucal

A apneia e a hipopneia, caracterizadas pela parada total ou parcial da respiração durante o sono, estão diretamente ligadas a uma série de consequências para o corpo.

Quem sofre com essas condições não alcança as fases mais profundas do sono, o que resulta em cansaço, aumento do estresse e tensão muscular, incluindo na região da mandíbula.

“Os distúrbios do sono, como a apneia, levam a um sono superficial e a alterações nos níveis de cortisol, o que intensifica o bruxismo em muitos pacientes. Esse hábito afeta a saúde bucal ao longo do tempo, gerando desgaste nos dentes e problemas articulares”, afirma Todescan.

Além disso, a má qualidade do sono pode agravar outras condições bucais. A respiração bucal, comum em quem ronca, reduz a produção de saliva, o que favorece cáries e inflamações gengivais.

Opções de tratamento para melhorar o sono e proteger os dentes

O tratamento do ronco e da apneia deve focar na melhora da passagem de ar e na redução dos efeitos dos distúrbios do sono. O uso de laser, por exemplo, é uma das opções disponíveis para tratar a flacidez do palato mole, reduzindo o ronco e facilitando a respiração.

“O laser de Erbium fortalece os tecidos do palato e melhora a qualidade do sono ao diminuir a vibração que provoca o ronco. Esse tratamento é indolor, rápido e não exige anestesia, sendo uma alternativa eficiente para muitos pacientes”, explica.

A importância de prevenir e tratar o bruxismo

Para quem já apresenta sinais de desgaste dentário devido ao bruxismo, medidas preventivas e corretivas podem ser adotadas em conjunto com o tratamento dos distúrbios do sono.

Consultar um dentista regularmente permite identificar o problema precocemente e minimizar os danos.

O dentista reforça que o ronco não deve ser ignorado, já que está associado a condições mais graves. “Tratar o ronco e os distúrbios do sono é investir em qualidade de vida. Isso reduz os impactos no corpo como um todo, preservando a saúde bucal e geral do paciente”, conclui.