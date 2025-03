Pilates pode ser um aliado no tratamento de dores nos joelhos e artrose

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Pilates se mostra eficaz no alívio de dores nos joelhos causadas por artrose; prática fortalece musculatura e melhora mobilidade articular

O Pilates tem se mostrado uma ferramenta eficaz no combate às dores nos joelhos, especialmente para quem sofre com artrose.

A prática, de baixo impacto, fortalece a musculatura ao redor da articulação, melhora a mobilidade e pode ser adaptada para ser realizada em casa.

Benefícios do Pilates para os joelhos

A fisioterapeuta especializada em Pilates Vanessa de Andrade, explica que o método trabalha o fortalecimento muscular e a estabilização articular.

"Os exercícios aliviam a pressão sobre os joelhos, reduzindo a dor e melhorando a funcionalidade", afirma.

Estudos, como o publicado no Journal of Bodywork and Movement Therapies, comprovam que a prática regular de Pilates proporciona:

Redução significativa da dor;

Melhora na amplitude de movimento;

Aumento da força muscular;

Prevenção da progressão da artrose.

Exercícios acessíveis para fazer em casa

Algumas técnicas simples podem ser incorporadas à rotina:

Elevação de perna estendida;

Agachamento assistido (com apoio);

Alongamentos específicos para a região.

"A consistência é fundamental. Recomendo praticar 3 a 4 vezes por semana, sempre respeitando os limites do corpo", orienta Vanessa.

Vantagens adicionais do método

Além do fortalecimento muscular, o Pilates oferece outros benefícios:

Melhora da consciência corporal;

Correção postural;

Distribuição adequada do peso corporal;

Adaptação para diferentes níveis de condicionamento.

"O método é inclusivo e pode ser ajustado para qualquer pessoa, independentemente da idade ou grau de limitação", finaliza a especialista.