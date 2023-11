CONCURSO PM E BOMBEIROS: confira data das inscrições e das provas anunciadas pelo governo de Pernambuco

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O edital já está no Diário Oficial deste sábado (11/11). São 3.360 vagas no total, entre praças e oficiais

Diante da cobrança pela efetividade do Plano Estadual de Segurança Pública e Defesa Social Juntos pela Segurança, o governo de Pernambuco decidiu antecipar a publicação do edital do concurso público para a Polícia Militar e Bombeiro Militar do Estado. O edital já está no Diário Oficial deste sábado (11/11). São 3.360 vagas no total.

As maiores vagas são para praças da Polícia Militar, com 2,4 mil vagas, e dos Bombeiros, com outras 600 vagas. Entre as vagas de oficiais militares, são 300 vagas para oficial da PM e 60 para oficial do Corpo de Bombeiros Militar.

VEJA QUANDO COMEÇAM AS INSCRIÇÕES

As inscrições para o concurso da PM e Bombeiro Militar começam nesta segunda-feira (13) e seguem até o dia 13 de dezembro de 2023. As provas serão realizadas no dia 21 de janeiro de 2024 para os cargos do Corpo de Bombeiros Militar, e no dia 28 de janeiro de 2024 para os cargos da Polícia Militar de Pernambuco.

A empresa organizadora do concurso será o Instituto AOCP (https://www.institutoaocp.org.br/).

Segundo o Estado, contabilizando os concursos da Polícia Militar, Bombeiros com os da Polícia Civil e Polícia Científica, a administração estadual está abrindo 4.019 novas vagas nas forças de segurança do Estado.

CONFIRA O EDITAL NA ÍNTEGRA

CONFIRA EM QUAIS CIDADES SERÃO REALIZADAS AS PROVAS

As provas do concurso da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros serão realizadas de forma regionalizada nas cidades de Recife, Caruaru, no Agreste, e Petrolina, no Sertão. No município sertanejo, as provas serão apenas para os cargos de Praça da Polícia Militar e Bombeiro.

A governadora Raquel Lyra destacou que o concurso é mais um avanço do futuro plano de segurança pública e que o Estado planeja investir R$ 1 bilhão no setor até o fim de 2026. "A realização dos concursos para a PM e Bombeiros, que acontece no âmbito do Juntos pela Segurança, é mais um passo no sentido de cuidar e ampliar a segurança pública no Estado. Tenho certeza que as forças de segurança estaduais ganharão novos servidores comprometidos em zelar pelo bem-estar da população. E não vamos parar aqui, pois estimamos um investimento de R$ 1 bilhão no setor de segurança até o fim de 2026", afirmou.



NOVAS VAGAS PARA A SEGURANÇA PÚBLICA

Além das 3.360 vagas para a PM e Bombeiros, a gestão estadual anunciou, no último dia 6 de novembro, a realização de concurso público para o preenchimento de 214 vagas para a Polícia Científica.

Serão 77 vagas para o cargo de agente de medicina legal, 60 para médico legista e 77 para perito criminal. Por sua vez, o concurso da Polícia Civil, cujo edital deverá ser publicado no dia 15 de dezembro e com previsão de provas em fevereiro de 2024, terá 445 vagas, sendo 250 para o cargo de agente de polícia, 150 para escrivão e 45 para delegados.