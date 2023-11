Homem é assassinado a tiros ao lado do Compaz, no Alto Santa Terezinha

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Um homem de 35 anos foi assassinado a tiros, na tarde da segunda-feira (13), numa Academia da Cidade que fica ao lado do Centro Comunitário da Paz (Compaz) Governador Eduardo Campos, no Alto Santa Terezinha, Zona Norte do Recife. A Polícia Civil está investigando o caso.

Câmeras de segurança registraram o momento do crime. A vítima estava conversando com outros dois rapazes quando foi surpreendida pelo assassino, que apontou a arma de fogo, atirou várias vezes e depois fugiu.

A vítima foi identificada como José Elias Monteiro. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. O corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML), no bairro de Santo Amaro.

SUSPEITOS IDENTIFICADOS

Oito horas após o crime, policiais militares conseguiram localizar três suspeitos. Eles foram encontrados no Alto do Sol Nascente, em Olinda. Entre os detidos, havia um adolescente de 15 anos, que teria sido o responsável pelos tiros.

Um revólver calibre 38, que teria sido usado no homicídio, e cinco munições foram apreendidos e vão passar por perícia.

A Polícia Militar informou, por meio de nota, que o adolescente confessou ser o autor dos tiros.

"Ao ser questionado em relação ao armamento utilizado no crime, este informou que teria pego emprestado com uma terceira pessoa com passagem pelo sistema prisional, o revólver calibre 38, especial, para cometer o homicídio, em razão de estar sendo ameaçado pela vítima", disse o texto.

A motivação do assassinato ainda é um mistério. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) está investigando.

Por meio de nota, a Prefeitura do Recife disse que lamenta o homicídio e "espera que o Governo do Estado e suas autoridades policiais possam esclarecer o caso, a quem cabe a gestão da segurança pública conforme previsto nas Constituições Federal e Estadual".

PERNAMBUCO TEM 5,45% DE AUMENTO NAS MORTES VIOLENTAS

Pernambuco permanece com altos índices de violência no acumulado do ano. De janeiro a outubro, 2.994 pessoas foram mortas. No mesmo período de 2022, foram 2.839. O aumento, até agora, é de 5,45%.

Apesar disso, o Estado conseguiu alcançar uma redução nos números em outubro. No total, 273 mortes violentas foram somadas. No mesmo período do ano anterior, foram 295. A queda foi de 7,4%.

De acordo com as estatísticas da Secretaria de Defesa Social (SDS), essa redução foi possível graças aos municípios do interior.

A queda mais expressiva aconteceu no Agreste, onde a polícia somou 53 assassinatos em outubro deste ano. No mesmo período de 2022, foram 80.

No Sertão, 33 mortes foram registradas. Somente duas a menos. Já na Zona da Mata, o número caiu de 54 para 50.

Já a Região Metropolitana do Recife (RMR), segue com números altos. Em outubro, a polícia somou 137 assassinatos. O aumento foi de 8,7% em relação ao mesmo período de 2022, quando 126 pessoas foram mortas.

Quando se fala em mortes violentas, como elas atualmente são classificadas pela SDS, estão sendo englobados os crimes de homicídios, latrocínios, feminicídios, lesões corporais seguidas de morte e óbitos decorrentes de intervenções policiais.