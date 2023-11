VIOLÊNCIA: Assaltos a ônibus crescem 152% no Grande Recife em outubro

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Como se já não bastassem o calor e a superlotação nos horários de pico, motoristas e passageiros de ônibus da Região Metropolitana do Recife (RMR) continuam convivendo com os assaltos. Somente no mês de outubro, 53 abordagens criminosas foram somadas pela polícia, segundo estatísticas da Secretaria de Defesa Social (SDS). No mesmo período do ano passado, foram 21 ocorrências. O aumento foi de 152%.



O problema não é pontual, muito menos sazonal, como alegou a SDS no período pós-carnaval. Como mostram os números, o crescimento dos assaltos nos coletivos vem sendo observado ao longo de 2023. E o resultado é o pior dos últimos dois anos.

De janeiro a outubro de 2023, a polícia registrou 507 roubos. No mesmo período de 2022, foram 380. Crescimento de 33,4%.

Já em 2021, no acumulado dos dez meses, 444 roubos foram somados.

VIOLÊNCIA DIÁRIA

No último dia 5 de novembro, motorista e passageiros de um micro-ônibus que fazia a linha Ponte dos Carvalhos/Prazeres, em Jaboatão dos Guararapes, foram surpreendidos pela ação de um criminoso.

O assaltante entrou no coletivo como se fosse um passageiro comum e esperou o melhor momento para agir. Imagens de uma câmera registraram o instante em que ele saca uma arma de fogo e anuncia o assalto.

Em poucos minutos, ele abordou e recolheu pertences de todos os passageiros. Depois desceu tranquilamente na Avenida Bernardo Vieira de Melo, em Prazeres.

RECIFE NA LIDERANÇA DOS ROUBOS

Recife concentra mais da metade dos assaltos a ônibus contabilizados em 2023. Ao todo, 284 ocorrências contra 223 somadas entre os outros municípios da Região Metropolitana.

Segundo a polícia, investigações apontam que, em geral, não há grupos especializados nessa modalidade criminosa agindo na RMR. São pessoas que aproveitam fragilidades - como ausência de iluminação, falta de policiamento e pouca movimentação nas ruas - para invadir os coletivos e praticar os roubos.

O presidente do Sindicato dos Rodoviários de Pernambuco, Aldo Lima, voltou a cobrar mais policiamento mais coibir a criminalidade.

"O que a gente vem sempre cobrando é que haja policiamento de forma ostensiva. Porque a criminalidade é um combate constante. E o transporte público é um espaço onde o profissional e os usuários se tornam muito vulneráveis. Por essa razão o sindicato sempre cobra policiamento nas paradas, nos pontos estratégicos, onde acontecem muitos assaltos para, minimamente, inibir esses assaltos", disse, em entrevista à TV Jornal.

SDS CONTA COM FORÇA-TAREFA

Em agosto de 2017, a SDS criou a Força-Tarefa Coletivos. Por um tempo, houve avanço na redução dos crimes no transporte público. Mas os resultados não estão mais sendo sentidos, como apontam as recentes estatísticas.

A Força-Tarefa atua pelos bairros e terminais da RMR para prender suspeitos da prática criminosa. A pasta estadual afirma que fiscaliza, diariamente, cerca de 600 veículos, entre transporte público coletivo regular e transporte complementar. E que 26 terminais integrados recebem reforço de policiamento.

De janeiro a agosto, mais de 800 pessoas foram presas em flagrante. Além disso, 11 armas de fogo e 236 armas brancas foram apreendidas nos ônibus.