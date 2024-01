Polícia Civil de Pernambuco faz paralisação de 24h e ameaça entrar em greve

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A categoria reivindica maior valorização salarial, melhores condições de trabalho e diálogo com o governo do Estado

Em assembleia realizada nesta terça-feira (23), convocada pelo Sindicato dos Policiais Civis de Pernambuco (Sinpol), a categoria decidiu promover uma paralisação de advertência que vai durar 24h.

A manifestação começou com uma passeata pelas ruas do Recife e terminou numa concentração em frente ao Palácio do Campo das Princesas, onde os policiais civis reivindicaram maior valorização salarial, melhores condições de trabalho e diálogo com o governo do Estado.

"Decidimos nessa assembleia adotar uma paralisação de advertência, apenas com operação padrão. Essa paralisação começa a partir das 7h, desta quarta-feira (24)", disse Áureo Cisneiros, presidente do Sinpol. "Vamos nos reunir daqui a duas semanas, no dia 6 de fevereiro, onde faremos uma passeata e, nessa nova assembleia, podemos decretar a paralisação no Carnaval", alertou.



Ainda segundo o Sinpol, Pernambuco apresentou piora em alguns indicadores criminais. Em 2023, foram registrados 3.632 homicídios, um aumento de 6% em relação ao ano anterior. Também registra alta de 14% nos roubos de veículos - foram 15.509 registros. Na tendência de alta, os crimes praticados em transportes coletivos cresceram 31% no ano passado.

Governo muda chefia da Polícia Civil

Diante dos elevados índices de criminalidade em Pernambuco e da falta de efetividade no combate à violência, a governadora Raquel Lyra decidiu fazer mudanças na cúpula da segurança pública no Estado e, nesta segunda-feira (22), demitiu a delegada Simone Aguiar da chefia da Polícia Civil e o coronel Tibério César dos Santos do comando da Polícia Militar.

Em seus lugares, Raquel Lyra anunciou o delegado Renato Márcio Rocha Leite como o novo titular da Polícia Civil, enquanto que o coronel Ivanildo Cesar Torres de Medeiros será o novo comandante da PM. "Agradeço a contribuição ao serviço público do coronel Tibério e da delegada Simone, que estiveram conosco desde o início do nosso governo”, declarou a governadora, em nota à imprensa.

Essa não é a primeira mudança do governo do Estado na área de segurança pública. Em agosto de 2023, a governadora também substituiu a então secretária de Defesa Social, Carla Patrícia Cunha, nomeando Alessandro Carvalho para o cargo.