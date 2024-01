Raquel Lyra demite chefe da Polícia Civil e comandante geral da Polícia Militar de Pernambuco

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Com resultados insatisfatórios no combate à violência, a governadora Raquel Lyra decidiu fazer mudanças na cúpula da segurança pública de Pernambuco. Pouco mais de um ano após assumir o mais alto posto da Polícia Militar, o coronel Tibério César dos Santos será substituído. A delegada Simone Aguiar também está deixando a chefia da Polícia Civil de Pernambuco.

A decisão foi tomada pela governadora Raquel Lyra na noite desta segunda-feira (22), após uma longa reunião com o secretário de Defesa Social, Alessandro Carvalho, no Palácio do Campo das Princesas.

As substituições acontecem dois dias após cenas de confronto entre torcedores rivais, que resultaram em quatro pessoas baleadas - incluindo um militar em serviço. As imagens da violência ao longo do dia tiveram repercussão nacional. Além disso, cenas de truculência da PM em relação aos torcedores que tentavam acesso à Arena Pernambuco, no sábado, foram criticadas.



O novo comandante da PM será o coronel Ivanildo Cesar Torres de Medeiros. Já o titular da Polícia Civil será o delegado Renato Márcio Rocha Leite.

"Agradeço a contribuição ao serviço público do coronel Tibério e da delegada Simone, que estiveram conosco desde o início do nosso governo. O coronel Torres e o delegado Renato assumem o comando da PM e da Polícia Civil, respectivamente, com o compromisso de fortalecer as ações das operativas da Secretaria de Defesa Social e fazer de Pernambuco um estado mais seguro”, declarou, em nota à imprensa, a governadora Raquel Lyra.

As mudanças serão publicadas na edição do Diário Oficial do Estado desta terça-feira (23).

No final de agosto de 2023, a governadora também substituiu a então secretária de Defesa Social, Carla Patrícia Cunha.

VIOLÊNCIA SEM CONTROLE EM PERNAMBUCO

As demissões anunciadas nesta segunda-feira acontecem num momento de alta tensão na pasta da segurança pública do Estado. Além de fechar o ano de 2023 com aumento de mortes violentas intencionais, o começo de janeiro de 2024 vem registrando números muito alarmantes.

Segundo a Secretaria de Defesa Social (SDS), 3.632 pessoas foram assassinadas em Pernambuco no ano passado. O crescimento foi de 5,98% em relação a 2022, quando 3.427 vidas foram perdidas.

Quando se fala em mortes violentas intencionais, como são classificadas pela Secretaria de Defesa Social (SDS), estão englobados os homicídios, latrocínios, feminicídios, lesões corporais seguidas de morte e os óbitos em intervenções policiais.

O Juntos pela Segurança tem como meta a redução de 30% no número de mortes violentas intencionais até o final de 2026, tendo como base o resultado de 2022.

O mesmo índice também se aplica aos casos de violência contra a mulher, aos crimes violentos patrimoniais e aos roubos e furtos de veículos.

NOS BASTIDORES, CRÍTICAS À CONDUÇÃO DO JUNTOS PELA SEGURANÇA

Em meio ao crescimento dos números da violência em Pernambuco, era nítido o desconforto da delegada Simone Aguiar e do coronel Tibério César dos Santos em relação à condução do Juntos pela Segurança pela governadora Raquel Lyra.

Nos bastidores, entre pessoas mais próximas, a delegada já havia sinalizado que sentia falta de reuniões periódicas da governadora com a cúpula da segurança pública para traçar estratégias de combate à violência.

Enquanto o Pacto pela Vida realizava reuniões mensais com a presença do governador, Raquel Lyra não chegou a sentar à mesa com os titulares das polícias de Pernambuco ao longo do primeiro ano de gestão.

Além disso, na visão dos gestores que estão deixando o comando da PM e da Civil, o déficit histórico de profissionais da segurança é outra dificuldade encontrada para o avanço do combate à criminalidade tão necessário em Pernambuco.

Na Polícia Militar, por exemplo, há pouco mais de 16 mil profissionais, quando o ideal seria ter no mínimo 27 mil.

PERFIL DOS NOVOS TITULARES DAS POLÍCIAS MILITAR E CIVIL

O coronel Ivanildo Cesar Torres de Medeiros assume o Comando Geral da Polícia Militar. O delegado Renato Márcio Rocha Leite assume a chefia da Polícia Civil - REPRODUÇÃO

O novo comandante da Polícia Militar, coronel Ivanildo Torres, ingressou na corporação em 1995. Ele possui graduações no Curso de Formação de Oficiais pela Academia de Polícia Militar de Paudalho, bacharelado em Direito e licenciatura em Filosofia, além de pós-graduação em Capacitação Pedagógica, Gestão em Segurança Pública, Planejamento Organizacional e Gerenciamento de Desastres e Emergências. É especialista na área de Gerenciamento de Crise e Desastre.

O delegado Renato Leite, por sua vez, é bacharel em Direito pela Universidade Católica de Pernambuco e possui pós-graduação em Políticas Públicas de Segurança. Ele integra os quadros da Polícia Civil pernambucana desde 2000.

DE SAÍDA

Tibério César dos Santos foi empossado como comandante geral da Polícia Militar de Pernambuco em janeiro de 2023, quando Raquel assumiu o governo estadual.

O coronel ingressou às fileiras da Polícia Militar em 1993, na Academia de Polícia Militar do Paudalho. Ele já exerceu os cargos de comandante do 4º e 14º BPM, assistente do Comando Geral, diretor de Saúde da PM, diretor de Apoio Logístico, diretor-adjunto da Dinter I e II, e, por fim, diretor geral de Administração da PM.

Simone Aguiar é delegada da Polícia Civil desde 2008. Em 2010, passou a atuar na área de inteligência policial. Teve ainda passagens pela Corregedoria, Núcleo de Inteligência do DHPP e Diretoria de Inteligência da PCPE (Dintel), cargo que ocupou de 2017 até o final de 2022, quando recebeu o convite para assumir a chefia da corporação.