Nove homicídios no Grande Recife foram somados pela polícia em apenas 12 horas

Crimes ocorreram em plena luz do dia, nessa terça-feira (23), e chamaram a atenção da polícia

O alto número de homicídios no Grande Recife chamou a atenção da polícia nessa terça-feira (23). Em um intervalo de 12 horas, nove pessoas foram assassinadas à luz do dia. Outras duas foram feridas à bala, mas sobreviveram.



Os crimes foram registradas entre 6h e 18h da terça-feira. Todas as vítimas eram homens.

Um dos homicídios foi registrado ao lado da linha férrea do metrô, entre as estações Coqueiral e Cavaleiro, no Recife. Segundo testemunhas, Ailton Barbosa dos Santos, de 24 anos, foi atraído para o local por um homem ainda não identificado. Logo depois, foi morto a tiros.

Três homens teriam participado do crime, ocorrido no começo da tarde. Os autores e a motivação do crime ainda são um mistério para a polícia.

Os outros oito homicídios foram registrados nas seguintes localidades:

Engenho do Meio, Recife;

Jardim Paulista, Paulista;

Centro de Moreno;

Gaibu, no Cabo de Santo Agostinho;

Santo Aleixo, Jaboatão dos Guararapes;

Afogados, Recife;

Prazeres, Jaboatão dos Guararapes;

Nova Descoberta, Recife.

Já as duas tentativas de homicídio foram em Abreu e Lima e na comunidade da Vila dos Milagres, no Ibura, Zona Sul do Recife.

PERNAMBUCO TEM NÚMERO DE MORTES ACIMA DA MÉDIA NACIONAL

Segundo a Secretaria de Defesa Social (SDS), 3.632 pessoas foram assassinadas em Pernambuco em 2023. O crescimento foi de 5,98% em relação a 2022, quando 3.427 vidas foram perdidas. O resultado vai na contramão da média nacional.

O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) divulgou, no final de dezembro de 2023, que o País atingiu uma queda preliminar de cerca de 5% nos homicídios.