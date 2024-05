Vídeo mostra momento em que estudante é morto em assalto a ônibus no Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Polícia suspeita que três homens participaram do crime, ocorrido na noite da última quarta-feira (1º), no cruzamento das avenidas Guararapes e Dantas Barreto

Uma câmera de segurança registrou o momento em que o estudante Gean Carlos Lopes Júnior, de 20 anos, foi assaltado e esfaqueado no ônibus BRT que passava pelo bairro de Santo Antônio, área central do Recife, na noite da última quarta-feira (1º). A Polícia Civil suspeita de que três homens participaram do crime. Até agora, nenhum suspeito foi preso.

O vídeo, obtido pela TV Jornal, mostra que o assalto ao coletivo da linha 2450 - Camaragibe/Conde da Boa Vista aconteceu pouco depois das 21h30. As imagens mostraram que a abordagem aconteceu cerca de um minuto após o universitário entrar no ônibus.

No vídeo, é possível observar que o primeiro criminoso se aproxima e anuncia o assalto, mas a vítima reage. O outro, sentado atrás, segura Gean e tenta puxar os pertences dele. Depois um terceiro se aproxima e começa uma discussão. Minutos depois, o homem de camisa branca e bermuda jeans saca a faca e atinge o estudante no abdômen e na perna. Os assaltantes fogem com o celular da vítima.

Imagens da câmera do ônibus BRT estão sendo analisadas pela polícia - REPRODUÇÃO

A abordagem criminosa aconteceu no cruzamento das avenidas Guararapes e Dantas Barreto. A Polícia Militar informou que acionada e fez o socorro da vítima, que faleceu a caminho do Hospital da Restauração, no bairro do Derby.

O enterro do corpo do estudante aconteceu no Cemitério Parque dos Arcos, em Caruaru, no Agreste do Estado, no sábado (4), com a presença de familiares, amigos e professores da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), onde ele estudava.

Em nota, a Mobibrasil, empresa responsável pelo ônibus BRT, lamentou a morte do estudante. E confirmou que as imagens do circuito de segurança foram encaminhadas à Secretaria de Defesa Social.

"A Mobibrasil se solidariza com a família e com os amigos da vítima e se coloca à disposição de todos e das autoridades competentes a fim de auxiliar nas investigações sobre o caso", disse a nota.



QUEM ERA GEAN CARLOS?

Gean deixou a casa da família, em Caruaru, para morar na capital. Estudava ciências do consumo da UFRPE, era militante da União da Juventude Socialista e colaborador do Circuito Universitário de Cultura e Arte de Pernambuco (CUCA-PE).

Para se sustentar no Recife, Gean também trabalhava como operador de caixa em uma casa de show. Parentes disseram que o principal sonho era garantir a estabilidade financeira dele e da família.