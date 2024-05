Universitário é morto em assalto a ônibus no Centro do Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Um universitário foi assassinado a facadas durante assalto a um ônibus BRT, na noite dessa quarta-feira (1º), no bairro de Santo Antônio, área central do Recife. O criminoso, ainda não identificado, está sendo procurado pela Polícia Civil.

A vítima, Gean Carlos Lopes Júnior, de 20 anos, era estudante do curso de ciências do consumo da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE). Segundo testemunhas, ele teria reagido à abordagem criminosa, que ocorreu no cruzamento das avenidas Guararapes e Dantas Barreto.



O estudante foi esfaqueado no abdômen e na perna. A Polícia Militar foi acionada e fez o socorro da vítima, que faleceu antes de chegar no Hospital da Restauração, no bairro do Derby.

"Viaturas realizaram rondas em busca do suspeito, porém ninguém foi localizado até o momento. As investigações ficarão a cargo da Polícia Civil", informou a Polícia Militar, por meio de nota.



Já a Polícia Civil disse que a Força-Tarefa de Homicídios na Capital está tratando o caso como latrocínio (roubo seguido de morte). "As diligências foram iniciadas e foi instaurado inquérito policial para apurar todos os fatos e identificar a autoria", pontuou.

Leia Também Estudantes vivem rotina de medo por causa de assaltos no Centro do Recife

ASSALTOS A ÔNIBUS CRESCERAM NO GRANDE RECIFE

Os assaltos a ônibus na Região Metropolitana do Recife (RMR) cresceram 32,8% no ano de 2023, segundo estatísticas da Secretaria de Defesa Social (SDS). Ao todo, 595 ocorrências foram registradas pela polícia. Em 2022, foram 448 casos.

Do total de assaltos registrados no ano passado, 58,15% ocorreram na capital pernambucana.

Já no primeiro trimestre deste ano, 99 queixas de assaltos a ônibus foram contabilizadas na RMR. O número referente ao mês de abril ainda será divulgado.