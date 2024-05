Morre professor de dança baleado após discussão de trânsito em Olinda

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O professor de dança Marlon de Melo, de 31 anos, morreu na madrugada desta quarta-feira (8). A informação foi confirmada pelo Hospital da Restauração (HR), local onde o professor estava internado em estado grave, após ser baleado por um policial penal, durante uma briga de trânsito.

Segundo relatos de amigos e familiares do professor, o crime ocorreu no último sábado (4), quando Marlon de Melo havia encerrado uma de suas aulas e estava voltando para casa de moto. Ele estava na Avenida Antônio da Costa Azevedo, no bairro de Peixinhos, em Olinda, quando se envolveu em uma discussão com um policial penal, que também estava em uma motocicleta e efetuou os disparos contra o professor.

Marlon de Melo foi encaminhado para uma Unidade de Pronto-Atendimento (UPA), mas diante da gravidade dos ferimentos, ele foi transferido para o Hospital da Restauração, onde chegou a passar por uma cirurgia.

BOLETIM DE OCORRÊNCIA

Após o crime, o policial penal, que é do estado da Paraíba, se dirigiu até o Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), localizado no bairro do Cordeiro, Zona Oeste do Recife. Ele prestou uma queixa contra a vítima, alegando que teria sofrido uma tentativa de assalto e agiu em legítima defesa.

O boletim de ocorrência do autor dos disparos foi descoberto, quando a família de Marlon de Melo foi até o DHPP registrar o caso como tentativa de homicídio. Por nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que já foram iniciadas as investigações através da 09ª DPH. "Maiores informações poderão ser repassadas após a completa elucidação dos fatos", concluiu o comunicado.