Recifense conhecido como 'Rei da Maconha' é capturado na Bolívia

Uma operação conseguiu capturar um dos criminosos mais procurados do País. O recifense Luiz Antônio Alves de Souza, conhecido como "Rei da Maconha", de 53 anos, foi preso em Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia. Ele estava foragido do sistema prisional pernambucano desde abril de 2022.



A prisão foi efetuada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Pernambuco (FICCO/PE) no último sábado (25), mas só foi divulgada nesta quarta-feira (29). A operação contou com apoio da Força Especial de Combate ao Narcotráfico da Bolívia.

Luiz Antônio responde por crimes como uso de documento falso e falsificação de documento público, roubo e assalto a bancos, porte ilegal de arma de fogo de calibre restrito e tráfico de drogas. De acordo com as investigações, ele é um dos principais fornecedores de drogas em Pernambuco e membro da facção criminosa Comando Vermelho.

"Essa questão do apelido, a gente acredita que é muito mais pelo início da carreira criminosa dele, porque o principal envolvimento dele nos últimos anos era na modalidade criminosa conhecida como 'novo cangaço', ou tomada de cidades, onde grupos tomam pequenas cidades, bloqueiam entradas e saídas e explodem e roubam dinheiro das agências bancárias. Há registros em Pernambuco e em outros Estados do País. Ele é um criminoso de alta periculosidade, inclusive já esteve preso no Presídio Federal de Catanduvas (Santa Catarina) e em diversas outras unidades prisionais onde praticou crimes", afirmou Márcio Tenório, delegado regional de Polícia Judiciária da Policia Federal em Pernambuco.

FUGAS DE PRESÍDIOS

Em 22 de abril de 2022, o criminoso fugiu da Penitenciária Agroindustrial São João (PAISJ), em Itamaracá, onde cumpria pena. Mas essa não foi a primeira vez. Anos antes, ele já havia fugido do Centro de Observação Criminológica e Triagem (Cotel), em Abreu e Lima.

"Muito provavelmente essa fuga do Cotel contou com ajuda de um agente de segurança, que recebeu vantagem indevida, tanto que a fuga se deu pela porta da frente do presídio", relatou Tenório.

Após a mais recente fuga, o nome de Luiz Antônio foi inserido na difusão vermelha da Interpol. Ele estava sendo procurado em mais de 40 países.

RETORNO A PERNAMBUCO

O preso chegou ao Recife por volta das 22h dessa terça-feira (28). Do Aeroporto Internacional do Recife/Guararapes, ele foi levado para uma unidade prisional do Estado. A 2ª Vara Regional de Execução Penal do Tribunal de Justiça vai decidir o destino dele.