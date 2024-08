Ex-aluno é preso após ameaçar alunos e professores da UFRPE, no Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Estudantes e professores da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), no bairro de Dois Irmãos, Zona Norte do Recife, viveram momentos de terror, na manhã desta terça-feira (6), após ameaças feitas por ex-aluno que estaria armado.

A Polícia Militar foi acionada para a ocorrência. O suspeito, que não teve nome e idade revelados, foi encontrado sem a arma de fogo.

"Por se tratar de uma instituição federal, o envolvido foi levado para a Delegacia de Polícia Federal. A ocorrência segue em andamento", disse, em nota, a Polícia Militar.

A Polícia Federal ainda não se pronunciou sobre o caso.

O QUE DIZ A UFRPE?

Por meio de nota oficial, a assessoria de comunicação da UFRPE confirmou que o suspeito entrou armado no prédio do CEAGRI II (Centro de Ensino de Ciências Agrárias).

"Ao tomar conhecimento do fato, a Administração Superior da UFRPE e a segurança universitária acionaram as forças de segurança do Estado, que efetivaram o recolhimento do indivíduo. O mesmo foi encaminhado a uma delegacia da Polícia Federal para serem tomadas as medidas cabíveis", disse o texto.

"A UFRPE reitera que repudia toda e qualquer forma de violência dentro do ambiente universitário e reforça sua preocupação e atuação no combate a atos de ameaça às comunidades interna e externa à UFRPE", completou.