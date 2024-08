Ataque a tiros deixa quatro mortos em praça no Rio de Janeiro

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

De acordo com a Polícia Militar, os criminosos responsáveis pelo ataque fugiram do local e o policiamento foi reforçado na praça, depois da ocorrência

Um ataque a tiros deixou quatro mortos e três feridos na noite desse domingo (18/8) em Vila Isabel, na zona norte da cidade do Rio de Janeiro. Segundo a Polícia Militar, criminosos fizeram disparos de arma de fogo contra várias pessoas que estavam na praça Barão de Drumond.

A praça estava cheia no momento do ataque. Dois jovens morreram ainda no local e mais dois morreram ao dar entrada em hospitais, uma no Hospital Universitário Pedro Ernesto (Hupe) e outra no Hospital Federal do Andaraí.

Segundo a Polícia Civil, os mortos são Gabriel Pereira Candido, de 24 anos; Pedro Henrique Pereira dos Santos, de 18 anos; Pedro Henrique Barbosa da Conceição, também de 18 anos; e Thailon Martins Lucas, de 17 anos.

As três pessoas feridas estão no Hospital do Andaraí. De acordo com a Polícia Militar, os criminosos responsáveis pelo ataque fugiram do local e o policiamento foi reforçado na praça, depois da ocorrência.

A Polícia Civil informou que a Delegacia de Homicídios da Capital investiga o caso, uma perícia já foi feita no local e diligências estão em andamento para apurar a autoria e motivação do crime.