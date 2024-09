CEO de empresa bet investigada por jogos ilegais também é alvo de operação que prendeu Deolane Bezerra

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A operação da Polícia Civil que prendeu a advogada e influenciadora digital Deolane Bezerra, na manhã desta quarta-feira (4), também faz buscas para prender o CEO da empresa bet investigada por prática de jogos ilegais e lavagem de dinheiro.



O empresário Darwin Henrique da Silva Filho foi procurado no apartamento de luxo onde mora, na Avenida Boa Viagem, Zona Sul do Recife, mas não foi encontrado. O nome da empresa dele não foi revelado oficialmente.

O advogado do empresário, Pedro Avelino, afirmou que o mandado de prisão "causou estranheza".

"A gente não teve acesso ainda à medida cautelar. A gente só vai poder falar quando tiver acesso aos autos. Há um ano e meio Darwin se colocou à disposição para prestar esclarecimentos. A gente vê esse pedido de prisão com muita estranheza porque em nenhum momento ele foi intimado para prestar depoimento", afirmou Avelino.

Segundo o advogado, o empresário está viajando a trabalho e não pretende se apresentar à polícia. "Ele não está no Recife porque viaja toda semana."

OPERAÇÃO

Na operação denominada "Integration", a 12ª Vara Criminal da Comarca de Recife também decretou o sequestro de bens como carros de luxo, imóveis, aeronaves e embarcações e bloqueio de ativos financeiros avaliados em mais de R$ 2,1 bilhões.

Além do Recife, mandados estão cumpridos em Campina Grande, na Paraíba, Barueri, em São Paulo, Cascavel e Curitiba, no Paraná, e Goiânia, em Goiás.

PRISÃO DE DEOLANE BEZERRA

Deolane, que chegou ao Recife no final de semana com a família, foi levada para a sede do Departamento de Crimes Contra o Patrimônio (Depatri), em Afogados, na Zona Oeste da capital.

A mãe de Deolane, Solange Alves Bezerra, também foi presa. A informação foi confirmada pela irmã de Deolane e também filha de Solange, a advogada Dayanne Bezerra, em um vídeo publicado nas redes sociais.

Deolane Bezerra - Reprodução/Instagram

"Hoje pela manhã a Polícia Civil do estado de Pernambuco cumpriu um mandado de prisão preventiva contra minha irmã, Deolane Bezerra, e a minha mãe Solange Alves. A polícia de São Paulo, acompanhada de autoridades policiais do estado de Pernambuco, também foi à casa da minha irmã aqui em São Paulo e apreendeu alguns objetos de valor, dentre eles relógios e dinheiro", disse Dayanne.

As investigações contaram com a colaboração da Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol), da Diretoria de Operações Integradas e Inteligência (Diopi) da Polícia Civil de Pernambuco, da Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça e Segurança Pública (Senasp).