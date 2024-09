Quem é Deolane Bezerra, presa em operação no Recife?

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A prisão ocorre na manhã desta quarta-feira (4) durante operação feita pelo Polícia Civil, no Recife

Deolane Bezerra foi presa na manhã desta quarta-feira(4), em um hotel na área central do Recife, em uma operação da Polícia Civil de Pernambuco que investiga crimes como lavagem de dinheiro e prática de jogos ilegais.

Deolane Bezerra é advogada, cantora e influenciadora digital. Ficou mais conhecida após a morte do marido, o funkeiro MC Kevin, aos 23 anos, em 16 de maio de 2021.

Após a morte do MC, Deolane passou a dar entrevistas sobre o ocorrido e ganhou notoriedade na mídia.

Eles estavam juntos desde abril de 2021. Deolane fez críticas a amigos do falecido marido. Depois de toda repercussão do caso, ela chegou a ultrapassar a marca de 24 milhões de seguidores. Logo em seguida, lançou carreira como cantora.

Em 2022, integrou o elenco do reality show A Fazenda 14, na RecordTV. Protagonizou polêmicas dentro do programa. Desistiu do programa na 11ª semana alegando ter sido informada de um problema de saúde da mãe.

Delolane é natural da cidade de Vitória de Santo Antão, Zona da Mata de Pernambuco. Atualmente, mora em São Paulo.

Ostentação

A advogada é conhecida por ostentar e realizar festas de luxo. No ano passado, ela comemorou seus 36 anos avaliada em R$ 4 milhões.

Nas redes sociais, Deolane esbanja roupas de luxo, carros de alto padrão, mansões em condomínios de luxo, joias e diversas viagens para o exterior. A influenciadora registrou nas redes sociais passagens por Las Vegas, Nova York e Los Angeles.



Ao todo a influenciadora possui 12 mansões de luxo e uma no Estados Unidos, avaliada em R$ 5 milhões. A casa possui temáticas da Disney nos quartos e áreas comuns da propriedade.