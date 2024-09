Golpe: TRE-PE faz alerta para mensagem falsa sobre convocação de mesários

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A Justiça Eleitoral de Pernambuco emitiu um alerta sobre um novo golpe envolvendo a convocação de mesários para as Eleições de 2024.

É muito importante que eleitoras e os eleitores nunca preencham informações em links compartilhados por e-mail, em redes sociais ou aplicativos de mensagens.

Entenda como funciona o golpe sobre a convocação de mesários

A fraude ocorre por meio de um e-mail falso que informa sobre a necessidade de acessar um link fraudulento, supostamente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), para obter informações sobre a convocação de mesários e mesárias.

No site criado pelos golpistas, é solicitado o CPF do usuário para consultar a convocação.

O TRE-PE esclarece que essa página é falsa, e que a consulta sobre a convocação de mesários deve ser feita apenas na área oficial do mesário no site do Tribunal.

Por que é um golpe?

Tanto o e-mail quanto o site são falsos. O e-mail não foi enviado pela Justiça Eleitoral e a página não pertence ao TSE ou aos Tribunais Regionais Eleitorais (TREs).

Além disso, o termo “tribunal da zona eleitoral municipal” não existe. A convocação oficial de mesários é feita por edital, publicado pelos juízes de cada zona eleitoral, e o processo se encerrou em 7 de agosto para a maioria das seções eleitorais.

O TRE-PE utiliza canais eletrônicos, como WhatsApp e e-mail, para convocar mesários, e em casos de impossibilidade, usa cartas enviadas pelos Correios.

A notificação legítima solicita a confirmação diretamente no site do TRE-PE, onde é necessário informar o número do título de eleitor e um código específico.

Ao contrário dos links fraudulentos, que costumam ser curtos e solicitam urgência na confirmação, característica típica de golpes de "phishing", as comunicações oficiais têm procedimentos mais seguros.

Contato do TRE-PE

Em caso de dúvidas sobre a convocação, o eleitor pode entrar em contato com o Disque Eleitor (3194-9400) ou comparecer presencialmente aos cartórios eleitorais.