Tráfico de drogas e homicídios: polícia deflagra operação na Região Metropolitana do Recife

Mais de 10 mandados da operação estão sendo cumpridos em cidades do Grande Recife; entenda todos os detalhes da investigação policial

Uma organização criminosa especializada em tráfico de drogas e homicídios está na mira de uma operação da Polícia Civil de Pernambuco, na manhã desta quarta-feira (9).

Estão sendo cumpridos cinco mandados de prisão e dez de busca e apreensão, em Camaragibe e em Itamaracá, na Região Metropolitana do Recife.

A polícia está investigando os seguintes crimes: tráfico de drogas, homicídio e porte ilegal de arma de fogo.

OPERAÇÃO TRILHA

A investigação foi iniciada em junho de 2024, por meio da Diretoria de Inteligência da Polícia Civil de Pernambuco (Dintel).

Na execução estão sendo empregados 70 policiais civis, entre delegados, agentes e escrivães, com o apoio operacional do Comando de Operações e Recursos Especiais (Core/PCPE), da Polícia Militar - PMPE e do Grupamento Tático Aéreo (GTA/SDS-PE).

Os presos e materiais apreendidos foram encaminhados para a Delegacia de Camaragibe.

Mais detalhes da investigação ainda serão divulgados pela Polícia Civil de Pernambuco.