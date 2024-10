JC é homenageado em evento de 50 anos da ADEPPE

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O diretor de redação do Jornal do Commercio, Laurindo Ferreira, e o jornalista titular da coluna Segurança do JC, Raphael Guerra, foram homenageados

A Associação dos Delegados e Delegadas de Polícia de Pernambuco (ADEPPE) realizou, nesta terça-feira (15), uma solenidade em comemoração aos 50 anos da instituição, que tem se consolidado como essencial para o fortalecimento da segurança pública no estado. O momento também foi de confraternização e homenagens aos ex-presidentes, delegados, políticos e profissionais da imprensa.

O diretor de redação do Jornal do Commercio, Laurindo Ferreira, e o jornalista titular da coluna Segurança do JC, Raphael Guerra, receberam medalhas comemorativas em reconhecimento às contribuições na trajetória da associação. "Há quase 14 anos cubro a área da segurança pública em Pernambuco. Conheço bem o trabalho incansável dos delegados e delegadas do Estado no combate à violência. Parabenizo a Adeppe pelos 50 anos e, claro, agradeço pelo reconhecimento ao meu trabalho na cobertura da segurança pública", agradeceu o jornalista Raphael Guerra.

O presidente da Adeppe, o delegado Diogo Melo, enfatizou a importância do fortalecimento da instituição para a sociedade. "O nosso lema aqui é: 'fortalecer a polícia e cuidar das pessoas'. Se tivermos uma policia bem estruturada e valorizada, o trabalho desempenhado por nós também será melhor para a sociedade. Costumamos dizer que a Adeppe é a voz política dos delegados e dos policiais civis, estamos aqui para contribuir para segurança pública e contribuir para sociedade, sempre buscando prestar um serviço melhor", disse Diogo Melo.

Comemoração dos 50 anos da Associação dos Delegados e Delegadas de Polícia de Pernambuco (ADEPPE) - Filipe Farias/JC Jornalista Raphael Guerra, titular da coluna Segurança do JC, recebe homenagem no aniversário de 50 anos da ADEPPE - Vinícius Veloso/JC

Segundo a delegada Cláudia Molina, vice-presidente da Adeppe, a Associação dos Delegados chega aos 50 anos de fundação com vigor para mais 50. "A Adeppe está cada vez mais empenhada, se modernizando, se reinventando sempre. Hoje temos uma força grande da mulher aqui dentro da Adeppe, temos cuidado da saúde mental e física dos nossos delegados e delegadas, pois eles precisam estar mentalmente fortes. Então, hoje, nós temos essa preocupação com todas as áreas e dando apoio, não apenas buscando a valorização salarial, mas também dar as condições apropriadas para trabalhar e o equilíbrio necessário, pois se eles tiverem isso, quem ganha é a sociedade. Temos o orgulho de fazer a diferença e queremos que a população conheça melhor esses heróis que estão na linha de frente no combate ao crime", comentou Cláudia Molina.

Galeria

Também como parte das comemorações, a Adeppe promoveu a reinauguração da galeria dos ex-presidentes, uma homenagem aos líderes que contribuíram para a história e o desenvolvimento da instituição.

A noite também contou com a amostra de quadros dos delegados Ana Luiza Mendonça e Romano Costa, além de ilustrações das paisagens da Rua da Aurora, assinadas pelo artista plástico Rafael Mont’elberto, complementando as homenagens e celebrações.