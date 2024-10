Mulher trans é encontrada morta com corpo amarrado e coberto por lona, na Zona Sul do Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Corpo foi encontrado sem marcas de tiro numa rua do bairro do Ibura. Suspeita inicial é de que a vítima tenha sido desovada no local.

Um mulher trans foi encontrada morta e com o corpo amarrado na manhã desta quinta-feira (24), no bairro do Ibura, na Zona Sul do Recife. Segundo a Polícia Civil, o corpo estava coberto por uma lona.

Ainda não há informações sobre a identidade da vítima, a motivação do crime ou a causa da morte. Não há marcas de tiro aparentes no corpo.

A suspeita inicial é de que a mulher foi morta em outro ambiente e, em seguida, teve o corpo desovado no local.

Nota da Polícia Civil

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que o caso está sendo investigado. Confira a nota completa abaixo.

"A Polícia Civil de Pernambuco, por meio da Força Tarefa de Homicídios, localizou o corpo de uma pessoa, de idade não informada, na manhã desta quinta-feira (24) no bairro do Ibura, Recife.

A vítima foi encontrada com o corpo envolto em uma lona. O caso será investigado pela 3ª Delegacia de Polícia de Homicídios."