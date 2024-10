PRF apreende mais de R$ 140 mil e materiais de jogo do bicho no Grande Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) abordou um motorista de caminhonete e apreendeu a quantia de R$ 142.141,00 sem comprovação de origem lícita.

A apreensão foi feita na última segunda (28), no Km 16 da BR 232, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife, mas só foi divulgada nesta terça-feira (29).

A suspeita principal é de que o dinheiro estaria envolvido com o "jogo do bicho" que, desde a década de 1940, é proibido por lei no Brasil, por ser considerado um jogo “de azar”.

Investigação da PRF

Policiais receberam uma denúncia de que o motorista de uma caminhonete havia se envolvido em uma discussão de trânsito e que ele estaria armado.

Foram realizadas buscas, até que o veículo suspeito foi abordado no Km 16 da rodovia. O motorista aparentava nervosismo, mas nenhuma arma foi localizada na caminhonete.

Dentro do veículo, a equipe encontrou uma mochila e uma sacola plástica com cédulas de dinheiro e maquinetas de cartão de crédito, além de anotações, blocos e banners do "jogo do bicho".

O homem foi encaminhado junto com o material à Delegacia de Polícia Civil de Jaboatão dos Guararapes, para a continuidade dos procedimentos legais.

Jogo do Bicho no Brasil

O jogo do bicho é ilegal no país desde a década de 1940 e, portanto, não recolhe impostos nem possui regulamentação oficial.

Embora seja amplamente praticado, ele é considerado contravenção penal, podendo resultar em prisão e multa tanto para os organizadores quanto para os apostadores.

Há mais de 30 anos, a legalização do jogo do bicho e outros jogos de azar vem sendo discutida no Congresso.

Em 2024, a Comissão de Justiça e Cidadania do Senado aprovou um projeto de lei que prevê a regulamentação dessas apostas, mas ainda não há previsão de votação no plenário.

Defensores da legalização apontam os benefícios econômicos da regulamentação, enquanto opositores alertam sobre o risco de incentivo ao vício e à lavagem de dinheiro.