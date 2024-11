Empresário é morto a tiros no aeroporto de Guarulhos em suposta vingança do PCC

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Um homem foi morto a tiros na entrada do Terminal 2 do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, nesta sexta-feira (8). O corretor de imóveis e empresário Antônio Vinícius Lopes Gritzbach, apontado como a vítima, teria sido alvejado em um ataque que também deixou outras pessoas feridas.

De acordo com informações iniciais, Gritzbach teria ordenado, no passado, o assassinato de dois integrantes do PCC: Anselmo Becheli Santa Fausta, conhecido como "Cara Preta," e Antônio Corona Neto, "Sem Sangue," motorista de Anselmo. Ambos foram mortos em 27 de dezembro de 2021.



Segundo o Ministério Público de São Paulo (MPSP), Gritzbach atuava em negócios de bitcoins e criptomoedas, o que o colocaria em contato com atividades e esquemas de interesse da facção.



Entenda o caso

De acordo com informações iniciais, Gritzbach teria ordenado, no passado, o assassinato de dois integrantes do PCC: Anselmo Becheli Santa Fausta, conhecido como "Cara Preta", e Antônio Corona Neto, "Sem Sangue", motorista de Anselmo. Ambos foram mortos em 27 de dezembro de 2021.

Conforme o Ministério Público de São Paulo (MPSP), Gritzbach atuava em negócios de bitcoins e criptomoedas, o que o colocaria em contato com atividades e esquemas de interesse da facção.

Segundo a Folha de São Paulo, em março deste ano, Gritzbach firmou um acordo de colaboração premiada com o MPSP, fornecendo documentos que incluíam contratos, comprovantes de pagamento e mensagens de WhatsApp que indicavam a participação de membros do PCC na contratação de jogadores de nível internacional e nacional.

Além disso, ele teria denunciado esquemas de extorsão que envolveriam policiais civis de São Paulo.

Não se sabe se a vítima estava no aeroporto para embarcar ou desembarcar no momento do ataque. A Polícia Militar foi acionada por volta das 16h10 e enviou equipes ao local, junto com unidades do Samu e do Corpo de Bombeiros.