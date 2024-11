Banda da cantora Dany Myler tem carro e instrumentos roubados em assalto

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A cantora pernambucana de brega Dany Myler usou das redes sociais para denunciar que criminosos assaltaram a sua banda após cumprimento da agenda de shows na madrugada deste domingo (24).

O assalto ocorreu na Av. Barreto de Menezes, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife. Os bandidos levaram um carro com diversos instrumentos musicais e aparelhos eletrônicos.

O veículo foi encontrado pela seguradora no Ibura, Zona Sul do Recife, mas sem nenhum dos objetos. "As investigações seguem em andamento até a elucidação dos fatos", disse a Polícia Civil.



Após a repercussão e a contribuição de diversas pessoas, a cantora Dany Myler se pronunciou informando que o material foi encontrado.

Crime ocorreu na volta para casa



Em uma primeira live, a artista contou que o último show da noite foi realizado em uma confraternização em Boa Viagem, na Zona Sul, e o crime ocorreu durante a volta para casa.

"Abordaram o carro do meu baterista. Ele estava deixando o guitarrista em casa quando foi abordado por uns homens. Levaram com tudo o que tinha dentro", explicou a cantora.

"O carro tinha bateria, guitarra, pedaleira, contrabaixo, MacBook com todo o projeto do meu show, com o projeto do show das meninas. Quem conhecer pessoas que possam ajudar a localizar esses equipamentos, me ajudará muito", disse.

Carro foi encontrado



Mais tarde, Dany fez uma segunda live para explicar que a seguradora encontrou no bairro do Ibura, na Zona Sul do Recife, porém sem nenhum dos objetos.

"O rapaz do seguro chegou até o local e encontrou o rapaz voltando para pegar o carro, vestindo a camisa da nossa banda. O rapaz do seguro estava armado, então saíram correndo", disse, em lágrimas.

"Isso é muito revoltante. Não sei nem como farei para cumprir os meus compromissos de mais tarde. Quem for daquela área do Ibura e conhecer pessoas daquela localidade, por favor compartilhem", pediu, novamente.

Polícia investiga

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que está investigando um roubo de veículo que vitimou um homem de 31 anos. O fato aconteceu na madrugada do dia 24 de novembro, na Av. Barreto de Menezes em Jaboatão dos Guararapes.

"O veículo foi localizado e devolvido ao proprietário, no mesmo dia. As investigações seguem em andamento até a elucidação dos fatos", concluiu a nota.