ONG denuncia sumiço de fotos de crianças vítimas da violência no RJ

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

As fotos de crianças mortas por balas perdidas entre os anos de 2020 e 2024, no Rio de Janeiro, que foram colocadas, neste sábado (28), na Lagoa Rodrigo de Freitas, foram arrancadas. A exposição das fotos, organizada pela Rio de Paz, visa denunciar a violência no estado.

A iniciativa incluiu fotos policiais militares mortos em conflito. As imagens permanecem no local.

A organização não governamental Rio de Paz informou que tomou conhecimento do ato de vandalismo, por meio de mensagem postada em rede social.

"Deixaram só as placas dos PMs. Uma tristeza! Não temos ideia da motivação, muito menos de quem foi. Não sabemos nada. Fomos avisados por um seguidor que passou pela Lagoa e nos avisou agora de manhã por mensagem no Instagram", disse a organização.

Memorial será refeito

O fundador da Rio de Paz, Antônio Carlos Costa, colocou flores no local e afirmou que a intenção é refazer o memorial, incluindo a faixa que também foi levada.

"Retiraram uma faixa de 10 metros, na qual nós chamávamos atenção dos que passam por esse local, que 49 crianças foram vítimas por bala perdida entre 2020 e 2024 e arrancaram as fotos desses meninos e meninas na sua maioria esmagadora moradores de comunidades pobres. Estamos aqui de volta, porque não vamos recuar dessa luta. É inadmissível que em pleno regime democrático, testemunhemos essas mortes de braços cruzados, sem oferecer resistência a face mais hedionda da criminalidade no Rio de Janeiro", afirmou em vídeo encaminhado pela ONG.

Costa pediu ao prefeito do Rio, Eduardo Paes, as imagens de câmeras de segurança para que seja feita a identificação dos autor do vandalismo. "Nós queremos conhecer o autor desse ato de vandalismo, que por algum motivo arrancou as fotos das crianças, mas deixou as placas alusivas aos policiais militares. Nós usamos este espaço também para lembrar à sociedade e ao Poder Público que policiais militares estão morrendo todos os dias na região metropolitana do Rio de Janeiro, por entendermos que direitos humanos não têm lado", afirmou.

Ato

A colocação das fotos, nesse sábado (28), contra a morte de crianças por balas perdidas, ocorreu pouco mais de uma semana da Rio de Paz promover um protesto em Copacabana condenando os assassinatos.

O memorial em homenagem às crianças mortas por bala perdida foi criado em 2015, no mesmo local onde foi feita uma homenagem ao médico Jaime Gold, vítima de latrocínio naquele ano. Até ontem, estavam no local placas com os nomes das crianças, que foram substituídas pelas fotos usadas no protesto em Copacabana.

Ao todo, foram 49 fotos, incluindo o último caso, do menino de 4 anos, Diego Vieira Fontes, morto com os pais, na segunda-feira (23), em Paty do Alferes, no sul do estado.



Voluntários, pais, mães, familiares e amigos das vítimas participaram do ato.