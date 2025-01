Tiros, pânico e desinformação marcam noite no bairro do Ibura, Zona Sul do Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Moradores da Vila dos Milagres, no bairro do Ibura, Zona Sul do Recife, viveram momentos de terror na noite da segunda-feira (6) e começo da madrugada desta terça-feira, em meio a uma intensa troca de tiros entre criminosos e policiais militares.

Vídeos circularam nas redes sociais mostrando correria, barulho de tiros e várias viaturas policiais. Um helicóptero também foi usado.

Até o momento, não há informações sobre prisões ou pessoas feridas.

Mesmo diante do pânico e do clamor da população por respostas oficiais, a Polícia Militar de Pernambuco e a Secretaria de Defesa Social (SDS) não explicaram como ocorreu em que circunstâncias teve ocorreu a troca de tiros entre os criminosos e a polícia, gerando ainda mais desinformação e medo.

Em uma curta nota oficial, os órgãos oficiais disseram apenas que policiais de diversas unidades de áreas e especializadas participaram da operação.

"Militares do Batalhão de Radiopatrulha (BPRp), da CIPMotos, do Batalhão de Trânsito (BPTran), e do 19° BPM seguem patrulhando a localidade, por tempo indeterminado", informou o texto divulgado no final desta manhã.

"Durante a ação, um carro foi encontrado, após ter sido abandonado. A placa do veículo era clonada e, no interior, foi localizado um carregador de pistola 9mm com 10 munições. A placa original do automóvel constava como roubada", pontuou a nota.

A Vila dos Milagres é uma comunidade marcada por casos de violência, toque de recolher e domínio do tráfico de drogas. Operações policiais foram realizadas nos últimos anos na tentativa de barrar o avanço da criminalidade, mas a polícia tem perdido essa guerra.

RECIFE FECHOU 2024 COM ALTA NAS MORTES VIOLENTAS INTENCIONAIS

Apesar da redução observada no Estado como um todo, Recife fechou o ano de 2024 com aumento de 4,8% nas mortes violentas intencionais. Ao todo, 626 pessoas foram assassinadas. No mesmo período de 2023, foram 597.

A criminalidade e a guerra entre grupos criminosos especializados no tráfico de drogas e armas permanece forte e fazendo vítimas.

O resultado demonstra, sobretudo, que as forças de segurança precisam criar novas estratégias para combater as facções criminosas que agem na capital pernambucana e conseguir reduzir o número de homicídios.