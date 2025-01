Pernambuco fecha 2024 com queda de 5,5% nas mortes violentas; Recife cresce 4,8%

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Após dois anos em alta, Estado conseguiu diminuir indicadores de crimes contra a vida. Mas ainda está longe de atingir a meta do Juntos pela Segurança

Após dois anos registrando alta, Pernambuco fechou o ano de 2024 com queda no número de mortes violentas intencionais. De acordo com a Secretaria de Defesa Social (SDS), 3.441 vidas foram perdidas. A redução foi de 5,5% em relação a 2023, quando foram contabilizadas 3.639 mortes.

O resultado foi impulsionado pela queda dos crimes contra a vida na Região Metropolitana e no interior. A capital pernambucana apresentou aumento nos números. (veja mais abaixo)

Nas mortes violentas intencionais, como são classificadas nacionalmente, estão inseridos os homicídios, feminicídios, latrocínios, lesões corporais seguidas de morte e os óbitos decorrentes de ações das forças de segurança.

Em 2024, Pernambuco registrou uma taxa de 36,08 mortes por 100 mil habitantes. No ano anterior, esse índice era de 38,25.

A redução nos números da violência no Estado começou a ser observada a partir de maio, após, segundo o governo estadual, haver um incremento na quantidade de operações de repressão qualificada e no isolamento de líderes de facções criminosas no sistema prisional.

O Estado seguiu uma sequência de queda durante cinco meses, até que em outubro, com 274 mortes, houve um empate nos números comparando com o mesmo período de 2023. Em novembro e dezembro, houve novamente redução.

Em relação aos feminicídios no Estado, houve queda de 8,6% em 2024. Ao todo, 75 casos foram registrados - sete a menos em comparação com 2023.

RECIFE FECHOU 2024 COM ALTA NAS MORTES VIOLENTAS INTENCIONAIS

Apesar da redução observada no Estado como um todo, Recife fechou o ano de 2024 com aumento de 4,8% nas mortes violentas intencionais. Ao todo, 626 pessoas foram assassinadas. No mesmo período de 2023, foram 597.

Apesar do reforço de operações policiais em áreas mais violentas, como o bairro da Várzea, a criminalidade e a guerra entre grupos criminosos especializados no tráfico de drogas e armas permanece forte e fazendo vítimas.

O resultado demonstra, sobretudo, que as forças de segurança precisam criar novas estratégias para combater as facções criminosas que agem na capital pernambucana e conseguir reduzir o número de homicídios.

REGIÃO METROPOLITANA E INTERIOR REGISTRAM QUEDA EM 2024

Sem contar a capital, todas as regiões do Estado apresentaram queda nas mortes violentas intencionais.

Na Região Metropolitana, 1.047 pessoas foram assassinadas em 2024. No ano anterior, foram 1.093.

A Zona da Mata teve a queda de violência mais expressiva. Saiu de 656 mortes, em 2023, para 541 no ano passado. A redução foi de 17,5%.

No Agreste, 752 mortes foram somadas pela polícia em 2024. No ano anterior, foram 799.

Por fim, no Sertão, o número caiu de 494, em 2023, para 475 no último ano.

REDUÇÃO AINDA LONGE DA META DO JUNTOS PELA SEGURANÇA

Apesar da redução apresentada em 2024, Pernambuco permanece distante de atingir a meta do Juntos pela Segurança. O programa estadual liderado pela governadora Raquel Lyra promete uma queda de 30% no número de mortes violentas intencionais no final de 2026, tendo como base o ano de 2022, anterior à gestão dela.

O Estado somou 3.426 mortes violentas intencionais em 2022. Para que a redução de 30% seja cumprida, o Estado precisa fechar o ano de 2026 com no máximo 2.398 vidas perdidas.