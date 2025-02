Efetivo da Polícia Militar de Pernambuco tem férias suspensas para reforçar Carnaval

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Decisão foi tomada para ampliar número de escalas durante os dias de folia. Exceção é para os policiais lotados no Sertão do Estado

As férias do efetivo da Polícia Militar de Pernambuco foram suspensas no período de Carnaval. A decisão foi publicada em boletim interno nessa terça-feira (11). O objetivo da medida é garantir a ampliação no número de escalas para reforçar os principais polos de folia.

O período de suspensão das férias será de 26 de fevereiro (quarta-feira que antecede os dias oficiais do Carnaval) até 10 de março. A exceção é para os policiais lotados na Diretoria Integrada do Interior 2, ou seja, em municípios localizados no Sertão do Estado.

A prática da suspensão das férias dos policiais militares em Pernambuco não é inédita. E um dos motivos é a falta de efetivo suficiente para garantir a segurança dos foliões nesse período. Atualmente, no Estado, há cerca de 16 mil militares na ativa. O ideal seria ter, no mínimo, 27 mil.

Leia Também Carnaval 2024: Veja dicas para evitar fraudes com cartão e senhas

O número de lançamentos de policiais durante a festa de Carnaval 2025 ainda vai ser divulgado pela Secretaria de Defesa Social (SDS).

No ano passado, houve 55.447 lançamentos de PMs (plantões extras) nas ruas. Um aumento de 11,2% em relação a 2023.

O valor pago pela diária em escalas extras para operações como a do Carnaval continuará sendo R$ 180 durante todo o ano.