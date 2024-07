Divisão de treino masculino 5 vezes na semana: veja os exercícios indicados

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A musculação, queridinha do público masculino, é uma atividade física que necessita de constância para ter os tão desejados resultados. Por isso, nada melhor do que uma divisão de treino 5 vezes na semana, para ter uma semana completa de esforço físico.

Ter uma divisão de treino ajuda a otimizar o tempo e facilitar na execução dos movimentos. Além disso, a constância vinda dessa divisão é ótima para obter os resultados mais rápidos.

Por isso, separamos uma divisão de treino masculina 5 vezes na semana. Confira abaixo!

Divisão para 5 dias de treino



Segunda-feira: peito e tríceps

Supino reto com barra: fazer 3 séries de 8 a 10 repetições.



fazer 3 séries de 8 a 10 repetições. Cruzamento com cabos: fazer 3 séries de 10 a 12 repetições.



fazer 3 séries de 10 a 12 repetições. Supino sentado: fazer 3 séries de 10 a 12 repetições.



fazer 3 séries de 10 a 12 repetições. Flexão de braço fechado: fazer 3 séries de 8 a 10 repetições.



fazer 3 séries de 8 a 10 repetições. Tríceps coice com halteres: fazer 3 séries de 10 a 12 repetições.



fazer 3 séries de 10 a 12 repetições. Mergulho com mãos apoiadas no banco: fazer 3 séries de 8 a 10 repetições.

Terça-feira: inferior completo

Agachamento: fazer 3 séries de 10 a 12 repetições.



fazer 3 séries de 10 a 12 repetições. Leg press: fazer 3 séries de 10 a 12 repetições.



fazer 3 séries de 10 a 12 repetições. Extensora: fazer 3 séries de 10 a 12 repetições.



fazer 3 séries de 10 a 12 repetições. Cadeira flexora: fazer 3 séries de 10 a 12 repetições.



fazer 3 séries de 10 a 12 repetições. Stiff: fazer 3 séries de 10 a 12 repetições.



fazer 3 séries de 10 a 12 repetições. Elevação de panturrilha com uma perna só : 4 séries de 15 a 20 repetições.



: 4 séries de 15 a 20 repetições. Elevação de panturrilha com barra: 4 séries de 15 a 20 repetições.

Stronger, Young muscular caucasian athlete practicing lunges in gym with barbell. Male model doing strength exercises, training his lower body. Wellness, healthy lifestyle, bodybuilding concept. - Freepik

Quarta- feira: costas, bíceps, abdominal

Remada Curvada com pegada pronada: fazer 3 séries de 10 a 12 repetições.



fazer 3 séries de 10 a 12 repetições. Puxada aberta no pulley: fazer 3 séries de 10 a 12 repetições.



fazer 3 séries de 10 a 12 repetições. Remada com corda na polia alta: fazer 3 séries de 10 a 12 repetições.



fazer 3 séries de 10 a 12 repetições. Rosca direta com barra: fazer 3 séries de 10 a 12 repetições.



fazer 3 séries de 10 a 12 repetições. Rosca concentrada: fazer 3 séries de 10 a 12 repetições.



fazer 3 séries de 10 a 12 repetições. Abdominal comum: 4 séries de 20 a 30 repetições.



4 séries de 20 a 30 repetições. Abdominal lateral: 4 séries de 20 a 30 repetições.

Sexta-feira: peito e ombro

Supino reto com barra: fazer 3 séries de 8 a 10 repetições.

fazer 3 séries de 8 a 10 repetições. Supino sentado: fazer 3 séries de 10 a 12 repetições.



fazer 3 séries de 10 a 12 repetições. Elevação lateral do ombro: fazer 3 séries de 10 a 12 repetições.



fazer 3 séries de 10 a 12 repetições. Elevação frontal: fazer 3 séries de 10 a 12 repetições.



fazer 3 séries de 10 a 12 repetições. Desenvolvimento na máquina com pegada fechada: fazer 3 séries de 10 a 12 repetições.



fazer 3 séries de 10 a 12 repetições. Remada alta no cross: fazer 3 séries de 10 a 12 repetições.

Com informações de CIDESP