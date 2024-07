4 tipos de treino de corrida para iniciantes

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Iniciar uma vida ativa por meio da corrida pode ser desafiador. Por isso, é crucial entender quais os melhores treinos de corridas para iniciantes.

Primeiramente, vale ressaltar que é importante iniciar o hábito através de atividades físicas específicas para aprimorar gradualmente o desempenho. Um esporte como a corrida precisa de um início lento para depois começar treinos mais intensos.

Por isso, separamos 4 tipos de treino de corrida para você. Confira abaixo!

Treino intervalado

Esse tipo de treino é feito através de caminhadas e corridas feitas de forma alternada. O mais indicado é começar caminhando e depois correr.

Por exemplo, caminhe por 3 minutos e corra 1 minuto. Se você perceber que correr por um minuto ainda é muito desafiador, corra por 30 segundos.

Treino de corrida estável



Esse tipo de treinamento tem o propósito de aumentar de maneira equilibrada a constância, a velocidade, a distância e o tempo de duração do treinamento.



Para executá-lo, você precisa definir um trajeto que seja possível repetir, definindo esse caminho com o auxílio de mapas no computador ou fazendo algumas voltas de reconhecimento do lugar.

> Descubra o tempo em que o corpo demora para se adaptar à corrida

Trote vs. Caminhada

O objetivo aqui é compreender como funciona o seu corpo e como está seu condicionamento físico.



Para isso, você deve alternar o trote com a caminhada, lembrando-se de fazer um aquecimento por 5 minutos, com passos firmes, mas mais lentos.



Em seguida, aumente a velocidade da caminhada em cerca de 10 minutos.

Trocando de marcha



O objetivo nesse treino é o aumento da intensidade da corrida se baseando em níveis:

Nível 1 - Lentamente - 3 minutos



Nível 2 - Moderado - 1 minuto



Nível 3 - Rápido - 30 segundos

Comece caminhando por 5 minutos para se aquecer e, em seguida, aumente para uma corrida no nível 1 e corra lentamente por 3 minutos.



Aumente para o nível 2, acelerando mais rapidamente. É importante lembrar que a velocidade deve ser moderada, ou seja, confortável.



Por fim, suba para o nível 3, correndo devagar por apenas 30 segundos. Nesse nível, você não deve ter a capacidade de formular frases. Ou seja, serão 30 segundos de intensidade.

Com informações de Atletis