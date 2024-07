Descubra 4 receitas de pré-treino caseiro natural

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A alimentação antes do treino é crucial para um bom desempenho nos exercícios, mas é importante escolher receitas que podem fornecer energia

A alimentação é um dos pilares fundamentais para alcançar a hipertrofia. Sem ela, atingir seu objetivo pode ser um problema. Por isso, o pré-treino é tão importante para o ganho de massa muscular.

O pré-treino traz ótimos benefícios, e se for feito de forma natural esses benefícios podem ser potencializados.

Por isso, separamos 4 receitas de pré-treino caseiro natural rápidos e gostosos. Confira abaixo!

Suco de beterraba com laranja



Ingredientes:



100g de beterraba crua;



200mL de suco de laranja;



½ cenoura crua.



Modo de preparo:



Bata todos os ingredientes no liquidificador;

Coe se necessário e, em seguida, sirva;

É possível trocar o suco de laranja por suco de uva integral e fazer a receita retirando a cenoura.

Consumir de 30 a 40 minutos antes do exercício.

Suco de Melancia com beterraba e gengibre



Ingredientes:



200g de melancia;



100g de beterraba;



1 colher de sopa de gengibre ralado (10g).



Modo de preparo:



Bata todos os ingredientes no liquidificador;

Coe se necessário e, em seguida, sirva.



Consumir de 30 a 40 minutos antes do exercício.



Panqueca de banana com cacau



Ingredientes:

1 banana média amassada;



1 colher de sopa de cacau 100%;



1 ovo;

1 colher de sopa de farelo de aveia;



1 colher de sopa de mel de abelha ou 1 colher de sopa rasa de adoçante natural.

Modo de preparo:



Misture todos os ingredientes;

Em seguida, asse os dois lados da panqueca, em fogo baixo, em uma frigideira untada.



Consumir de 1h a 1h30min antes do exercício.



Suco de espinafre



Ingredientes:



1 xícara de espinafre;



200mL de água de coco;



1 maçã;

Sumo de 1 limão;



1 colher de chá de gengibre ralado (5g).

Modo de preparo:



Bata todos os ingredientes no liquidificador;

Coe se necessário e, em seguida, sirva.



Consumir de 30 a 40 minutos antes do exercício.



Com informações do Diário do Nordeste