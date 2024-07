Veja 4 dicas para acordar às 5h todos os dias de acordo com especialistas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Descubra como transformar suas manhãs com as dicas dos especialistas para acordar às 5h. Aprenda a priorizar o sono e muito mais. Confira abaixo!

Acordar às 5h da manhã é um hábito que tem ganhado popularidade entre aqueles que buscam aumentar a produtividade, ter mais tempo para atividades pessoais e iniciar o dia com mais tranquilidade.

Entretanto, ajustar o relógio biológico para despertar antes do sol não é uma tarefa simples e exige um planejamento estratégico.

Dicas para acordar às 5h da manhã

1. Priorize o sono

Uma noite de sono de qualidade é essencial para garantir disposição e energia ao acordar cedo.

Em entrevista ao The New York Times, Samantha Snowden, professora de atenção plena do Headspace, o aplicativo de meditação destaca que priorizar um sono de qualidade é muito importante.

É recomendado estabelecer um horário fixo para dormir, criando um ambiente propício para o sono.

Desligar aparelhos eletrônicos, evitar cafeína e criar um ritual de relaxamento, como ler um livro ou tomar um banho quente, podem ajudar o corpo a entender que é hora de descansar.

2. Pratique o autoconhecimento

Antes de adotar uma nova rotina, é importante entender as suas próprias necessidades e limitações.

Nikole Benders-Hadi, psiquiatra, explica que “Você também deve levar em consideração se a mudança na rotina resultará em uma maior produtividade ou se a pessoa estará apenas colocando mais coisas em seu dia”.

Ou seja, é necessário verificar se acordar ás 5h da manhã é benéfico para sua rotina, e se faz sentido com as atividades do seu dia.



3. Tenha em mente que pode levar tempo

Adotar novos hábitos exige paciência e perseverança. Especialistas alertam que a transição para acordar às 5h pode levar tempo, e é importante estar preparado para possíveis dificuldades iniciais.

Não desanime se, nas primeiras semanas, você enfrentar dificuldades para se levantar cedo. É normal que o corpo leve um tempo para se ajustar a um novo padrão de sono.

Seja paciente consigo mesmo e mantenha o foco nos benefícios a longo prazo.

4. É possível aproveitar os benefícios de acordar cedo, mesmo não sendo às 5h

Acordar cedo traz diversos benefícios, como mais tempo para atividades pessoais e um início de dia mais calmo.

No entanto, os especialistas destacam que não é necessário acordar exatamente às 5h para usufruir dessas vantagens.

O importante é manter a consistência e adaptar a rotina. Se acordar às 6h ou 7h já oferece uma melhoria significativa na sua qualidade de vida, continue com esse horário até se sentir confortável para ajustar novamente, se necessário.

“Pense em reorganizar sua rotina matinal para ter menos coisas para fazer, por exemplo.

Coloque as roupas que planeja usar na noite anterior”, sugere a psiquiatra.