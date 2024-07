Receitas ricas em proteína: confira 5 opções rápidas e práticas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

No ritmo acelerado do dia a dia, encontrar tempo para preparar refeições saudáveis pode ser um desafio.

No entanto, manter uma dieta rica em proteínas é essencial para a construção muscular, recuperação pós-exercício e manutenção da saciedade.

A proteína é um macronutriente fundamental que desempenha diversos papéis no organismo, incluindo a reparação de tecidos, produção de enzimas e hormônios, além de ser uma excelente fonte de energia.

Benefícios das Proteínas

As proteínas possuem diversos papéis no organismo. São compostas por aminoácidos, que são os blocos de construção das células.

Além disso, dietas ricas em proteínas ajudam a controlar o apetite, promovendo a sensação de saciedade, o que pode auxiliar no controle do peso.

De acordo com a nutricionista Patrícia Campos Ferraz, da Faculdade de Saúde Pública da USP, em entrevista para o Jornal d USP, "A proteína também repõe a energia que foi perdida, auxilia a defesa do organismo, faz o transporte de substâncias pelo corpo e atua no sistema nervoso."

Receitas proteicas

1. Omelete de Claras com Espinafre e Queijo Cottage



Ingredientes

4 claras de ovo



1 xícara de espinafre fresco



2 colheres de sopa de queijo cottage



Sal e pimenta a gosto

Modo de Preparo

Bata as claras com um garfo até espumar.

Aqueça uma frigideira antiaderente e adicione as claras batidas.

Quando começarem a firmar, adicione o espinafre e o queijo cottage.

Tempere com sal e pimenta.

Dobre a omelete ao meio e sirva quente.

2. Salada de Grão-de-Bico com Atum

Ingredientes

1 lata de grão-de-bico



1 lata de atum em água



1 tomate picado



1/2 cebola roxa picada



1 colher de sopa de azeite de oliva



Suco de meio limão



Sal e pimenta a gosto

Modo de Preparo

Em uma tigela, misture o grão-de-bico, o atum, o tomate e a cebola.

Tempere com azeite, suco de limão, sal e pimenta.

Misture bem e sirva em seguida.

3. Smoothie de Proteína com Frutas Vermelhas

Ingredientes

1 xícara de leite de amêndoas



1 dose de whey protein sabor baunilha



1/2 xícara de frutas vermelhas congeladas



1 colher de sopa de chia

Modo de Preparo

No liquidificador, adicione todos os ingredientes.

Bata até obter uma mistura homogênea.

Sirva imediatamente.

4. Tofu Grelhado com Legumes

Ingredientes

200g de tofu firme



1 abobrinha cortada em rodelas



1 pimentão vermelho em tiras



1 colher de sopa de azeite de oliva



1 colher de chá de molho de soja



Sal e pimenta a gosto

Modo de Preparo

Corte o tofu em cubos e tempere com molho de soja.

Aqueça o azeite em uma frigideira e adicione o tofu.

Grelhe até dourar de todos os lados.

Adicione os legumes e cozinhe até ficarem macios.

Tempere com sal e pimenta e sirva quente.

5. Iogurte com Granola e Mel

Ingredientes

1 pote de iogurte grego natural



2 colheres de sopa de granola



1 colher de chá de mel

Modo de Preparo