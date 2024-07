Conheça 5 benefícios do brócolis e saiba como consumir

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O brócolis, um dos vegetais mais populares e nutritivos, tem conquistado um lugar de destaque na alimentação saudável.

Rico em vitaminas, minerais e compostos bioativos, ele oferece uma série de benefícios para a saúde que vão além do que se vê na superfície.

Este vegetal crucífero é versátil, podendo ser incorporado em diversas preparações culinárias, desde saladas frescas até pratos quentes.

Quais são os benefícios do brócolis?

Em colaboração com o Portal Viva Bem Uol, os profissionais Durval Ribas Filho, nutrólogo, Ana Carolina Lavio, nutricionista e professora de Nutrição da FMU, Amanda Mineiro, nutricionista do HCor e Camila Afonso Alho, nutricionista da Rede de Hospitais São Camilo de São Paulo destacaram as seguintes vantagens em consumir este vegetal, confira:

1. Faz bem para gestantes

O brócolis é uma excelente fonte de ácido fólico, um nutriente essencial durante a gravidez.

O ácido fólico ajuda a prevenir defeitos no tubo neural do feto, além de contribuir para o desenvolvimento saudável do bebê.

Além disso, o brócolis contém vitaminas e minerais importantes para a saúde da gestante, como ferro, cálcio e vitamina C, que ajudam a fortalecer o sistema imunológico e a combater a anemia.

2. Fortalece o sistema imunológico

Rico em vitamina C, o brócolis desempenha um papel crucial no fortalecimento do sistema imunológico.

A vitamina C é conhecida por suas propriedades antioxidantes, que ajudam a combater os radicais livres e a proteger as células do corpo.

Além disso, o brócolis contém outros nutrientes imunomoduladores, como a vitamina A e o zinco, que aumentam a resistência a infecções e doenças.

3. Tem impacto positivo para o cérebro

O consumo regular de brócolis pode beneficiar a função cerebral devido ao seu alto teor de nutrientes como a vitamina K, que é essencial para a saúde cognitiva.

A vitamina K participa da formação de esfingolípidos, compostos presentes nas membranas das células cerebrais.

Além disso, antioxidantes como o sulforafano presentes no brócolis podem proteger o cérebro contra danos oxidativos e inflamação, contribuindo para a melhora da memória e das funções cognitivas.

4. É anti-inflamatório

O brócolis possui potentes propriedades anti-inflamatórias graças aos seus compostos bioativos, como os flavonoides e o sulforafano.

Esses compostos ajudam a reduzir os níveis de marcadores inflamatórios no corpo, combatendo inflamações crônicas que podem levar a doenças como a artrite, doenças cardíacas e diabetes.

Incorporar brócolis na dieta pode ser uma maneira eficaz de manter a inflamação sob controle e promover a saúde geral.

5. Melhora o intestino

Com alto teor de fibras alimentares, o brócolis é um excelente aliado para a saúde digestiva.

As fibras ajudam a regular o trânsito intestinal, facilitando a evacuação e prevenindo a constipação.

Além disso, o brócolis contém prebióticos, que promovem o crescimento de bactérias benéficas no intestino, melhorando a digestão e a absorção de nutrientes.

Como consumir?

Cozinhar a vapor por pouco tempo é uma ótima forma de preservar seus nutrientes.

O brócolis pode ser facilmente incorporado em diversas receitas, como saladas, refogados e acompanhamentos.

Uma ótima forma de consumir esse vegetal, é através das sopas. Sopas para emagrecer normalmente levam o brócolis nos ingredientes, por se tratar de um alimento pouco calórico.

Dicas Práticas

Para aproveitar ao máximo os benefícios do brócolis, é importante variá-lo no cardápio semanal e combiná-lo com outras fontes de nutrientes.

Armazenar o brócolis adequadamente também é crucial para manter sua frescura e propriedades nutricionais.