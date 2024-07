Veja como fazer hambúrguer fit em apenas 20 minutos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Hambúrguer não é a principal opção de alimento para aqueles que seguem uma dieta mais saudável e costumam ser rigorosos com seu cardápio. Agora, imagine poder saborear um delicioso hambúrguer fit, saboroso e nutritivo.

Isso é possível com uma receita caseira e prática de apenas 20 minutos do Vitat, utilizando carne bovina patinho cru sem gordura e proporcionando um prato que não abre mão do bem-estar e do paladar.

O hambúrguer fit é a melhor oportunidade para saborear um lanche gostoso e com oito ingredientes fáceis. Confira a lista:



Receita de hambúrguer fit

Ingredientes

500g de carne bovina patinho cru sem gordura

1 dente de alho cru

1 cebola pequena

Orégano seco à gosto

1 ovo de galinha cru

3 colheres de sopa de farelo de aveia



1 colher de sopa de semente de chia

Sal refinado a gosto

Modo de preparo

Coloque todos os ingredientes no processador e bata Molde o formato dos hambúrgueres com as mãos úmidas Deixe o forno pré-aquecido a 200ºC Coloque os hambúrgueres uma assadeira untada com azeite ou papel manteiga Asse por volta de 20 minutos



Mais dicas



Caso não tenha um processador, pique os ingredientes bem finos antes de misturá-lo. E se deseja uma opção vegetariana, é possível substituir a carne moída por lentilha cozida, grão de bico amassado ou tofu esfarelado.

Ao moldar os hambúrgueres, utilize a espessura em média de um dedo. Também é possível utilizar um molde pronto para obter um formato mais uniforme.

O tempo para assar pode variar de acordo com o tipo do forno e o tamanho das massas. Fique de olho no visual do seu prato para que chegue até o ponto desejado.

O hambúrguer pode ser acompanhado de salada, tomate, cebola, pão integral e queijo light para montar um perfeito prato fit.

