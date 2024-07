Suco detox de ora-pro-nóbis com limão: receita e benefícios

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O suco de ora-pro-nóbis com limão pode trazer muitos benefícios à saúde, desde a melhora do funcionamento intestinal até o fortalecimento da imunidade

O ora-pro-nóbis é uma planta alimentícia não convencional (Panc) que ganhou destaque pela sua alta concentração de fibras e inúmeros benefícios à saúde.

Incorporá-lo na alimentação pode ajudar a regular o intestino, promovendo uma perda de peso saudável e natural, além de outras vantagens.

Uma forma deliciosa de aproveitar essas vantagens é preparar um suco detox com ora-pro-nóbis e limão. Acompanhe a receita a seguir e descubra seus benefícios.

Benefícios do suco de ora-pro-nóbis com limão



A combinação de ora-pro-nóbis e limão resulta em uma bebida rica em nutrientes essenciais.

As fibras presentes no ora-pro-nóbis auxiliam no bom funcionamento do intestino, favorecendo a digestão e contribuindo para a saciedade, o que pode levar à perda de peso.

O limão, por sua vez, é uma excelente fonte de vitamina C, que fortalece o sistema imunológico e possui propriedades antioxidantes.

Além disso, o gengibre, outro ingrediente da receita, possui propriedades anti-inflamatórias e termogênicas, ajudando a acelerar o metabolismo.

A maçã verde e o pepino complementam a bebida, fornecendo vitaminas, minerais e um toque refrescante.

Receita de suco detox com ora-pro-nóbis e limão



Ingredientes



2 xícaras de folhas frescas de ora-pro-nóbis (cerca de 40 folhas)



1 maçã verde



1 pepino



1 limão



1 pedaço de gengibre



1 copo de água gelada



Modo de preparo



Lave bem as folhas de ora-pro-nóbis em água corrente e, se necessário, retire os espinhos com uma faca ou tesoura de cozinha.

Coloque as folhas no liquidificador junto com a maçã verde cortada em pedaços grandes, o pepino, o limão sem casca, o gengibre e um copo de água gelada.

Bata todos os ingredientes até obter uma mistura homogênea.

Se achar que o suco está muito fibroso, você pode coá-lo antes de beber. Sirva em seguida para aproveitar todos os nutrientes.

Gostou da receita? Compartilhe com quem também pode se interessar pelos benefícios do suco de ora-pro-nóbis com limão.

Fonte: Metrópoles