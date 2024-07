Receita de bolo fit de banana e aveia nutritivo e delicioso

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O bolo de banana com aveia combina a doçura natural da fruta com os benefícios da aveia, resultando em um bolo fofinho, úmido e com um sabor irresistível.

Perfeito para quem busca lanches mais saudáveis, esse bolo é rico em fibras, que auxiliam na digestão e proporcionam saciedade por mais tempo.

Ele é fácil de fazer e leva apenas alguns minutos para ficar pronto. Experimente fazer a receita hoje mesmo e confira o passo a passo a seguir:

Bolo de banana e aveia fit

Ingredientes:

3 ovos;

3 bananas-nanicas maduras;

4 colheres (sopa) de óleo de coco;

1 xícara (chá) de aveia em flocos sem glúten;

2 colheres (chá) de canela em pó;

1 colher (sopa) de fermento químico.

Como fazer:

Bata os ovos, a banana e o óleo no liquidificador Despeje essa mistura sobre a aveia já misturada com canela e fermento e mexa. Coloque a massa para uma forma untada com óleo de coco e polvilhada com canela. Asse em forno médio, preaquecido a 180ºC, por aproximadamente 40 minutos.



