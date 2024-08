Musculação melhora a insônia; entenda o motivo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A insônia é um distúrbio que afeta milhões de pessoas em todo o mundo, comprometendo a qualidade de vida e a saúde geral.

Diversas abordagens são recomendadas para combater esse problema, e entre elas, a prática de musculação tem ganhado destaque.

De acordo com informações do Portal SportLife, um estudo produzido pela Nottingham Trent University, no Reino Unido, revelou que a musculação pode ser uma aliada importante na prevenção da insônia.

O papel dos hormônios na qualidade do sono

Segundo a pesquisa, a prática regular de musculação influencia positivamente a produção e o equilíbrio de hormônios no corpo.

Durante o exercício, o organismo libera uma série de hormônios, incluindo a endorfina, que é conhecida por suas propriedades analgésicas e relaxantes.

A endorfina ajuda a reduzir a percepção de dor e promove uma sensação de bem-estar, o que pode facilitar o processo de adormecer e melhorar a qualidade do sono.

A influência do cortisol e da testosterona

Além das endorfinas, a musculação também afeta os níveis de cortisol e testosterona

O cortisol, conhecido como o "hormônio do estresse", pode prejudicar o sono quando está em níveis elevados.

A prática de musculação regular ajuda a regular a produção de cortisol, mantendo-o em níveis mais baixos e equilibrados, o que contribui para um sono mais tranquilo.

A testosterona, por sua vez, é um hormônio que ajuda na recuperação muscular e na regulação do ciclo sono-vigília, promovendo um sono mais profundo e reparador.

Outros benefícios

Redução da ansiedade e do estresse

A musculação não apenas regula os hormônios, mas também é eficaz na redução dos níveis de ansiedade e estresse, que são fatores comuns que contribuem para a insônia.

A atividade física regular, especialmente a musculação, proporciona uma saída saudável para o estresse acumulado ao longo do dia, ajudando a mente a relaxar e a se preparar para o sono.

Melhora da temperatura corporal

Outro aspecto importante é a regulação da temperatura corporal.

Durante a musculação, a temperatura do corpo aumenta, e ao término do exercício, ela começa a cair gradualmente.

Esse processo de resfriamento natural do corpo sinaliza ao cérebro que é hora de descansar, facilitando o adormecimento.

