Melhores tênis para academia: saiba como escolher o seu

A escolha do tênis certo para a academia vai além de aspectos estéticos. É preciso investir em um calçado que atenda às necessidades de cada treino!

Escolher o tênis adequado para a academia é uma decisão crucial para qualquer pessoa que pratique atividades físicas.

Embora possa parecer uma escolha simples, a escolha do calçado pode impactar significativamente o desempenho, o conforto e a prevenção de lesões durante os treinos.

O mercado oferece uma ampla variedade de tênis, cada um projetado para atender necessidades específicas, mas saber qual é o mais adequado para suas atividades pode fazer toda a diferença.

Qual a importância do tênis na academia?

A escolha errada pode levar a problemas de curto e longo prazo. Desde acidentes à lesões silenciosas.

Em entrevista ao blog STZ, o fisiologista e professor da Universidade do Oeste Paulista (Unoeste), Jair Júnior, ressalta a importância de usar um tênis adequado para evitar lesões.

“Instabilidade, falta de aderência ao piso ou capacidade insuficiente de amortecimento podem causar acidentes no treino ou dores no período pós-treino. Também podem surgir lesões e dores nos joelhos e quadris”, ressalta.

Tênis para treino de pernas

Quando o foco do treino é trabalhar as pernas, seja com agachamentos, leg press ou outros exercícios de resistência, a estabilidade e o suporte são essenciais.

O fisiologista destaca que um bom tênis para treino de pernas deve oferecer uma base sólida e uniforme para garantir que você mantenha o equilíbrio durante movimentos pesados e dinâmicos.

Tênis para corrida e aeróbico

Agora, para atividades de corrida e aeróbico, o conforto e a absorção de impactos são primordiais.

Esses tênis devem proporcionar um bom suporte e proteção contra os impactos repetitivos associados à corrida e ao exercício aeróbico.

Neste caso, o especialista indica um tênis com amortecimento superior.

Afinal, é o tênis que deve absorver o impacto repetitivo durante corridas e exercícios aeróbicos.

Procure tênis com tecnologia de amortecimento avançada para garantir conforto durante toda a sessão de treino.

A flexibilidade do tênis também é importante, pois permite uma movimentação mais natural do pé, o que é importante para corridas e exercícios que envolvem mudanças rápidas de direção.

